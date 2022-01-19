殺倉鼠｜市民交鼠到漁護　小主人哭斷腸留字條最後告別：我愛倉倉

銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名女顧客確診，多個倉鼠樣本驗出帶病毒，政府決定人道處理全港約二千隻倉鼠和小動物。今早（19日），有大約20多名市民響應漁護署呼籲將倉鼠帶到沙田的新界南動物管理中心，部份人擔心得戴著膠手套，不敢直接觸碰，而當中不少是家長，負責將小朋友的寵物送上檢測及人道毀滅路。

侯先生帶著兒子今個月8日購買的生日禮物「布甸」到來，無奈說他離開時兒子喊得聲嘶力竭，又搶着要保留倉鼠，非常無奈，「決定好艱難」他安慰兒子將來疫症過後，再購買倉鼠給他，但兒子的一句說話，也令他感到難受，「佢同我講話倉鼠都係一條生命，再買過都唔係呢一隻，點解要咁樣對佢？」



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當局在銅鑼灣寵物店Little Boss店內11個倉鼠樣本，以及寵物店位於大埔的貨倉抽取的部份環境樣本，都對病毒初步呈陽性反應，漁護署決定人道處理全港約二千隻倉鼠和小動物。即日起，所有可售賣倉鼠的34間寵物店暫停營業，其倉鼠亦須檢走做病毒測試及作人道處理。

家長戴膠手套送倉鼠最後一程 大部份人對政府殺鼠令感非常無奈

位於沙田的新界南動物管理中心，今早陸續有市民將近日購買的倉鼠送走，部份人擔心得戴著膠手套，不敢直接觸碰。而當中不少為家長，絕大部份對有關決定感到非常無奈。

陸續有市民將近日購買的倉鼠送到新界南動物管理中心，部份人擔心得戴著膠手套，不敢直接觸碰。（梁煥敏攝）

將兒子10歲生日禮物交給漁護署 侯先生：袁國勇呼籲下作出的艱難決定

其中，侯先生帶著兒子本月8日在大埔「I love Rabbit 」購買的10歲生日禮物、倉鼠「布甸」交給漁護署，指為了慎防同一批次的倉鼠已經受到感染，加上在政府及政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇呼籲下作出的艱難決定：「我都好無奈，我個仔喊到拆天，搶個籠搶好多次，真係無辦法，本來想將倉鼠收埋，但屋企好多小朋友，老人家擔心佢傳俾我哋，我哋又傳出去就麻煩。」

我都好無奈，個仔喊到拆天，搶個籠搶好多次，真係無辦法，本來想將倉鼠收埋，但屋企好多小朋友，老人家擔心佢傳俾我哋，我哋又傳出去就麻煩。 市民侯先生

侯先生本月8日買倉鼠「布甸」送給兒子作生日禮物，今（19日）將「布甸」送漁護署前，兒子在家中搶鼠籠且大哭，非常不捨。（梁煥敏攝）

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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市民稱倉鼠在有檢測結果後交還主人比較合理人道

他認為，政府應該在倉鼠檢測得知結果之後，將倉鼠交還，才比較合理和人道，但明白將倉鼠交到漁護處後，與其他倉鼠「共處一室」，有可能受到感染，估計牠也難以保留性命。

太太留家中安慰 兒子一句話叫人難受：佢話倉鼠都係一條生命點解要咁對佢？

侯先生昨日看到新聞後，多次向兒子翻播有關消息，希望他明白倉鼠可能帶來風險，太太留在家中努力安慰兒子，告訴他將來疫症過後，再購買倉鼠給他，但兒子一句說話，也令他感到難受，「佢同我講話倉鼠都係一條生命，再買過都唔係呢一隻，點解要咁樣對佢？」

葉太女兒明白「倉倉」將一去不返，故留字條作最後告別：我愛倉倉。（歐嘉樂攝）

葉太女兒明白「倉倉」將一去不返，故留字條作最後告別：我愛倉倉。（歐嘉樂攝）

上星期日與女兒購買倉鼠「倉倉」 葉太多次掙扎是否將倉鼠交漁護

葉太將上星期日與女兒購買的倉鼠「倉倉」交到漁護處，她説，昨日有多次掙扎是否需要將倉鼠交還，但在網上發現「倉倉」與出事的倉鼠屬於同一批次及同一個貨倉飼養，擔心受到感染，今日早上進行檢測之後，無奈將牠送走，「政府又冇講清楚係唔係全部都要拎過來，但係我哋見佢都係大埔送過嚟，我係擔心佢傳染咗俾我哋，我哋傳左比其他人，到時就好麻煩。」

養咗去四五日就肥肥白白，點睇都唔似有病，而家越望到佢就越唔捨得，個女仲要喊咗一晚，我只能夠播新聞俾佢睇，同佢解釋。 葉太

女兒知悉愛鼠一去不回 將糧食放到「倉倉」旁 留「我愛你」字條

她又說，由於丈夫公司人比較多，若果每兩日一檢相當麻煩，因為是非常艱難的決定，「養咗去四五日就肥肥白白，點睇都唔似有病，而家越望到佢，就越唔捨得，個女仲要喊咗一晚，我只能夠播新聞俾佢睇，同佢解釋。」

女兒亦知道，倉鼠離開屋企，以後也不會回來，早上將糧食放到「倉倉」身旁，寫上字條「我愛倉倉，我愛你」作最後告別，葉太坦言，「越睇就越唔捨得，都好難過。」認為政府需要吸取教訓，確實這一批次的倉鼠之後，應該為他們進行抽查，而並非將其全部殺絕。