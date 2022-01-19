網友涉以大麻迷姦女生　事主稱抽手捲煙後動彈不得　猶如靈魂出竅

男網友涉以大麻迷姦17歲女學生案續審。女事主今（19日）供稱，她吸食被告帶來的手捲煙後，攤了在床上不能動彈，也無法說話，猶如「靈魂出竅」，在被侵犯時仍無法控制四肢，不能制止被告，事後她趁被告睡覺時離開，離開時因太趕急，甚至未扣恤衫扭扣，並仍感覺「Wing Wing地」。



被告葉偉達（30歲，無業）被控於2020年6月9日在荃灣一間酒店強姦女子X，以及向X施用藥物即大麻，以獲取非法性行為。

被告葉偉達否認以大麻迷姦17歲女網友。(李慧娜攝)

被告建議到酒店看Netflix及吸煙

女事主X今日出庭作供，她稱事發當日因放學沒其他事情，亦不想太早回家，因此赴約與被告見面，二人見面後，由於她表示很熱，被告提議二人到酒店看Netflix並吸煙。

吸下手捲煙如靈魂出竅

抵達酒店後，被告便提議吸煙，並拿出一枝手捲煙讓兩人輪流吸，但吸手捲煙後，她感到不適並攤了在床上，當時她仍有意識，但不能動彈，也無法說話，猶如「靈魂出竅」。

四肢無力無法制止被告

而拿著iPad接近她的被告突然放下iPad，並開始摸她手臂、大腿內側，更脫去她的內褲，將陰莖插入。X表示，當時她仍無法控制四肢，無法制止被告侵犯她。

直接離開未穿鞋襪

X指，被告完事後，她便去沖身，那時意識才清醒過來，當時她意識到發生了何事，並想盡快離開，於是著被告休息，並趁他睡著後「咩都唔理直接走」，而她連鞋襪也未有穿上，並在酒店地下向途人求助。

怕遇被告行樓梯走

酒店的閉路電視片段顯示，X離開房間時，身穿的恤衫未有扣鈕。X庭上解釋，因為離開時太趕急，並指當時仍「Wing Wing地」。X又指，離開房間後，她籨15樓行樓梯至7樓，再於7樓乘搭電梯。她庭上解釋，因不想等待電梯時遇到被告，遂行後樓梯。她乘搭電梯時，才扣好衫鈕。

案件編號：HCCC166/2021