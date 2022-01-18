男網友涉大麻迷姦女生　事主抽手捲煙失知覺　醒來未穿內褲便離開

17歲女學生在網上認識一名同有吸煙習慣的無業男子，兩人見面後，男方藉詞看Netflix劇集建議一同上酒店，期間女生疑吸過男方提供的手捲煙，之後疑失去知覺並被侵犯。她醒來時連內褲及鞋襪都未穿便匆匆離開酒店，她向途人借錢做車費時，獲路人協助報警，經檢驗後發現她下體有無業男的精液。無業男否認強姦及向女生施用大麻，案件今(18日)在高等法院開審。



被告葉偉達（30歲，無業）被控於2020年6月9日在荃灣一間酒店強姦女子X，以及向X施用藥物即大麻，以獲取非法性行為。

兩人均有吸煙習慣

控方開案陳詞指，女事主X在2020年6月透過交友軟件認識被告，雙方因為均有吸煙習慣而進一步聊天，並相約在6月9日到荃灣逛街及吃飯。

被告葉偉達否認強姦及向17歲女網友施用大麻以獲取性交。(李慧娜攝)

曾輪流吸食同一枝手捲煙

X當日下課後，身穿校服裙應約，二人見面後，被告提議到酒店房間看Netflix劇集，於是二人便一同前往酒店。在酒店房間內，被告提議與X一同在洗手間內吸煙，於是二人便輪流吸同一枝手捲煙，惟X吸了幾口後，便覺喉嚨乾涸，並躺了在床上。

醒來發現有液體從私處流出

被告接著拿出iPad著X選擇劇集，但X感到頭暈及虛弱，被告此時卻摸她的腿、下體等，但X無法反抗，X之後失去知覺，再醒來時便發現被告正插入她的體內，惟及後她又再昏去，醒來時發現有液體從私處流出。

下樓問途人借路錢獲協助報警

X接著稍作清理後，趁被告在睡覺時，在衣衫不整下匆匆離去，甚至未有穿回內褲、鞋襪，也未有取回銀包、書包、電話。她在酒店地下問途人借交通費欲離開，途人見X的情況後，替她報警及召救護車，而經檢驗後，X的陰道內發現有被告的精液。

控方指控被告透過香煙向X施用大麻，並藉此強姦了她。

案件編號：HCCC166/2021