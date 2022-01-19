巴士脫班｜葵青區路線去年10至11月脫班未改善　每日一班車都出事

新冠疫情之下，不少巴士申請縮班，巴士班次大減。不過葵青區議會文件披露，去年10至11月期間，即使疫情緩和，脫班問題仍然嚴重。以整日表現計，只有16組巴士線脫班率低於2.5%。

其中每日只開一班車的40S、43S、237A，都錄得2.5%至5%的脫班率。而九巴及城巴均只有一條行駛該區的巴士線沒有脫班問題。



以整日情況計算，九巴只有每日來回一次泥涌至葵涌的40E線的脫班率少於2.5%，城巴則只有N930通宵路線做到，聯營過海線則大部分可以準時。龍運則表現最佳，所有路線都沒有出現脫班情況。

要數脫班情況最嚴重的班次，為來往荔枝角及尖沙咀碼頭的6號線、來往大埔和荃灣的73X，及來往葵盛至奧運站的37號線。3條路線均於下午繁忙時段錄得高於7.5%的脫班率，於上午繁忙時間及整日計算，仍然錄得介乎5%至7.5%的脫班比率。

部份每日只在起點開出一班車的巴士路線，都出現脫班率高於2.5%的情況，包括40S、43S、237A，而每日只來回合計兩班的290B亦現脫班問題。

荃葵青居民主要依賴過海的930X，雖然在上午及下午繁忙時間未有錄得脫班情況，不過整日計算，仍然錄得2.5%至5%的脫班率。

有關數字已為第五波疫情之前發生，九巴及城巴已在社交距離措施收緊下，在晚上八時後縮班，有關縮班將於明天到期，未知會否再有班次被扣減。

▼九巴的縮班詳情▼



▼新巴城巴的縮班詳情▼

