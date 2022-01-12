旅遊業冰封盼防疫基金救助　非專利巴士業界嘆︰已經去到生死存亡

本港爆發第五波疫情，特首林鄭月娥宣布推出「防疫抗疫基金 5.0」，最快本周五有詳情。香港非專利巴士聯會及香港旅遊促進會今日（12日）到政府總部遞交請願信，要求「防疫抗疫基金 5.0」可以涵蓋與旅遊業相關的行業，形容旅遊巴士、本地觀光巴士及跨境巴士等業務「已經去到生死存亡」，希望政府可以效法內地，短期內推動全民檢測，達致徹底清零。



香港非專利巴士聯會及香港旅遊促進會向當局請願，指港府叫停本地遊業務，令旅遊巴士業務全面停運。由於入境旅遊已停運兩年，目前以本地觀光遊為主的非專利巴士及跨境巴士牌照車主均大受影響，形容業界「已經去到生死存亡」。

請願信呼籲政府推動全民檢測

請願信又提到，期望港府效法內地的防疫措施，考慮請求內地幫助，短期內在香港進行全民檢測，「長痛不如短痛，先苦後甜，力求徹底清零」。

旅遊界議員姚柏良表示，由於旅遊巴士已經「曬了兩年太陽」，防疫基金應全面照顧旅遊巴生計。永大旅運董事總經理金珍麗表示，停課直接對學童巴士司機及保母首當其衝，現時已有不少家長查詢可否退款，惟一旦退款將大大影響生計，期望防疫基金可涵蓋學校巴士等非專利巴士服務。

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