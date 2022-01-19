殺倉鼠．直擊｜漁護署到寵物店即場打兩針人道毀滅　放紅膠袋帶走

港府周二（18日）公布「殺鼠令」，除了寵物店Little Boss分店及倉庫約1000隻動物要全數人道毁滅外，全港可售賣倉鼠寵物店內約1000隻倉鼠，同樣須人道毀滅。

漁護署人員今日（19日）展開行動，記者直擊檢走北角一間寵物店的十多隻倉鼠。寵物店老闆表示，署方人員逐隻為倉鼠「打兩針」，證實倉鼠死亡後，將牠們逐隻取走，然後放隻紅色膠袋離開。



多名漁護署人員身穿保護衣，到北角一間寵物店人道毀滅十多隻倉鼠，並逐隻為牠們取樣。（盧翊銘攝）

先殺倉鼠 再取樣本檢測

多名漁護署人員今日下午身穿保護衣到場，拉下商店大閘後展開行動，過程近兩小時。老闆楊先生表示，店內共有十多隻倉鼠，職員逐隻為牠們打兩針人道毀滅，確認死亡後，便將棉花棒放進喉嚨取樣本，同時檢走糞便等樣本化驗，再將屍體放入紅色膠袋離開。

至於店的龍貓則無須檢走，但漁護署人員替他們逐隻抽取喉嚨、糞便、籠內樣本。楊先生又說，獲職員告知，店內暫時不要售賣動物，但仍可繼續售乾貨。

漁護署人員到場人道毀滅前，店內倉鼠的最後時光。（盧翊銘攝）

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「好似餵佢哋最後一餐」

楊先生表示，今早回到店舖時，員工仍有如常為倉鼠餵食，他坦言很遺憾，「好似餵佢哋最後一餐。」

漁護署昨日曾指，相信在去年12月22日及今年1月7日進口的兩批倉鼠風險較高。不過楊先生表示，他店內十多隻倉鼠早在12月初至12月中入貨，有部份亦並非進口，而是自家繁殖。對於現時政府決定「一刀切」，即全港寵物店的倉鼠都要人道毀滅，他認為做法不理想，「唔係全香港倉鼠都全部來自同一批發⋯你做（人道毁滅）就容易，乾淨企理，但人道上唔應該。」

他又說，現時更未證實清楚是否倉鼠傳人，「全部都係生命嚟，你一殺就殺幾千隻，但你都未知係咪傳染人。」

老闆楊先生表示，今早他們為倉鼠餵食，就如牠們的最後一餐。（盧翊銘攝）

本港懷疑出現全球首例倉鼠感染新冠病毒，漁護署昨日宣布，全港可售賣倉鼠寵物店內約1000隻倉鼠，以及Little Boss倉庫及分店約1000隻動物，須進行檢測及人道毀滅。署方又呼籲，在去年12月22日或之後，於香港寵物店曾購買倉鼠的人士，應將倉鼠交予漁護署作人道處理。