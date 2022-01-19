增2宗源頭不明　學之園幼師男友人初確診　有時到K11祥仔餐廳午膳

新冠肺炎第五波爆發，衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，新增16宗確診。其中居於美孚新邨的鰂魚涌學之園幼稚園女教師今列確診，她帶Omicron，感染源頭不明，其在尖沙咀K11 MUSEA寫字樓工作的男人初步確診，他午膳多光顧在河內道K11、名廚張錦祥Ricky Cheung主理的祥仔餐廳。



葵涌邨逸葵樓出現兩宗染疫個案，其中一名79歲老翁今日確診，也歸不明源頭，他間中會在樓下閒坐及食飯，因氣促問題，口罩戴得不好；居於同一大廈的一名國泰貨運站外判商「飛勁貨運」的剷車司機初步確診。衞生防護中心指兩患者居於不同樓層，居住單位亦涉不同座向，正調查兩人曾否在公園相遇。



▼1.18美孚新邨第三期百老滙街72-74號封區檢測▼



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情者會表示，鰂魚涌學之園幼稚園女教師居於美孚新邨第3期，病毒基因排序顯示似Oｍicron變種毒種。她列源頭不明個案，其居住大廈基座，就是有三學生及一教師染疫的地利亞修女紀念學校（百老匯），她稱正調查她跟學生有否接觸，或只在街上碰到。

▼1月18日，北角學之園幼稚園26歲女教師初步確診▼



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幼師男友人K11 MUSEA寫字樓上班

該女幼師的一名食飯朋友、28歲男子今日檢測呈初步陽性。張竹君表示，他在K11 MUSEA的5樓做文職工作，居住荃灣恒麗園6座，本月17日喉嚨痛及頭痛，本月18日被送往檢疫中心，當日在檢測站取樣本，結果呈陽性。他已接種兩劑復必泰。

該患者主要在公司吃早餐，有時午膳會去附近的K111購物藝術館、由名廚張錦祥Ricky Cheung主理的祥仔餐廳吃飯，及與另一名朋友到大角咀奧海城奧膳吃飯，本月15去大坳門Ocean view中菜廳及海港城逛街。

學之園幼稚園女教師的男友人初確診，他在K11 MUSEA寫字樓工作，有時午膳會去附近K11祥仔餐廳。（資料圖片）

學之園幼稚園女教師的男友人初確診，他有時午膳會去附近K11祥仔餐廳。（資料圖片）

染疫老翁曾在樓下公園用餐

張竹君表示，一名79歲老翁確診，屬不明源頭個案，他居住葵涌邨逸葵樓，身體不太好，間中會在樓下閒坐，並因氣促問題，口罩戴得不好。

老翁早前曾到仁濟醫院準備照腸鏡，事前曾做檢測，結果呈陽性。他本月18日出現氣促，平時除到樓下買外賣在公園食，亦曾到過大窩口街市及荃灣換身份證。

葵涌邨逸葵樓一名79歲老翁確診，一名在國泰貨運站外判商「飛勁貨運」當剷車司機的居民初確診。(資料圖片)

國泰外判工初確診 日常一個人工作 不會接觸貨物

張竹君又指，老翁居住的逸葵樓有另一宗初步確診個案，但兩人居住不同樓層及不同方向單位。初確診患者是國泰貨運站外判商「飛勁貨運」的剷車司機，在國泰貨運站5樓工作，主要駕駛剷車運貨，不會直接接觸貨物。患者接單後，就會剷貨搬來搬去，日常一個人工作，坐同一部車。

該剷車司機本月18日咳嗽，檢測結果呈陽性，曾在本月12日接受檢測。當局正調查其居住地點，了解該司機與79歲老翁曾否相遇過。由於染疫老翁經常在公園，未知初確診剷車司機會否於經過時受感染。