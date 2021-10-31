全面禁煙｜陳肇始發預警：推加煙稅等3招　煙民減至7.8%

立法會10月21日通過通過禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，新例預計最快明年4月生效。食物及衞生局局長陳肇始今（31日）在網誌稱，修例通過後，食衞局要立即展開後續工作，否則不進則退。就傳統煙草產品，政府會全力以多管齊下的措施加強控煙工作，致力降低吸煙率，保障市民健康，盡力達致《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》目標，把吸煙率進一步減至7.8%。陳預告政府會加強檢視控煙政策，包括上調煙稅，同時加強戒煙服務、訂立「煙草終局」時間表和路線圖，推進無煙香港目標。



陳肇始：新興產品在全球迅速蔓延

陳肇始強調，杜絕新興吸煙產品只是政府控煙工作的其中一步，並指雖然香港是全球吸煙率最低地區之一，近年各國吸煙率亦在下降，但在歷時近三年的禁加熱煙立法期間，見到新興產品在同時期已在全球迅速蔓延，相關現象更令她體會到控煙工作不進則退。

陳表示，政府會繼續研究和參考外國經驗，防止新煙民加入吸煙的同時，會更積極幫助現有煙民戒煙，同時會持續監察香港的吸煙情況，投放資源研發更多更有效的控煙方法，保障市民健康。

禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品新例預計最快明年4月生效。（資料圖片）

多管齊下加強控煙 致力達致吸煙率減至7.8%目標

修例以後，陳肇始形容要立即展開後續工作，否則不進則退。政府將多管齊下加強控煙工作，盡力達致《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》訂下的目標，把吸煙率進一步減至7.8%，同時會加強三方面工作。

擴大全港禁止吸煙區範圍 不時上調煙稅

首先，政府全面檢視現行控煙政策，包括防止二手煙的危害。陳肇始稱，雖然在2007年實施室內全面禁煙及於2016年起分階段將全港多個巴士轉乘處指定為禁煙區。但仍然不足夠，政府會全力擴大全港禁止吸煙區範圍和不時上調煙稅。

全力加強戒煙工作 特別是女性和青少年戒煙服務

此外，政府會全力加強戒煙工作。陳指，目前香港青少年吸煙率已經降到非常低水平，除了要盡力確保年輕一代不要染上煙癮，亦必須採取措施推動和加大力度幫助吸煙者戒煙，特別是為女性和青少年戒煙服務，以及聚焦幫助電子煙和加熱煙的煙民。政府會充分利用政府在18區設立的地區康健中心或地區康健站，令市民戒煙更加便捷。

訂立「煙草終局」時間表和路線圖 穩步推進無煙香港

同時，政府會展開邁進「煙草終局」的工作。陳表示，推進無煙社會是世界大趨勢，多個國家已經訂立將吸煙率降至5%的目標以達至無煙環境，港府會展開邁進「煙草終局」工作，推出全方位的控煙策略，訂立「煙草終局」的時間表和路線圖，穩步推進無煙香港的目標。