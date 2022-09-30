綠置居2022｜清濤苑鄰近多個屋邨商場　缺濕貨街市　遠離上水站

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】房委會今年一月拍板通過三個綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，將會以市價41折推售，9月29日起接受申請。

其中清濤苑座落上水清曉路，位處清河邨前方，原本是清河邨第四期擴建的單幢樓，及後才納入綠置居計劃。該屋苑與御景峰、維也納花園等多個私人屋苑為鄰，屋苑背後有一個小山坡，15分鐘外還有粉嶺高爾夫球場，高層住戶有可能可遠眺綠油油的景緻，惟距離港鐵上水站遠，需要15分鐘步程，鄰近多個屋邨商場亦無濕貨街市，只有大型連鎖超市。



清濤苑位於上水清曉路，共有776伙，實用面積介乎227至449平方呎，當中51%不足300呎，但仍較另外兩個屋苑大約100呎，平均呎價5,690元，是3個屋苑中最便宜，但由於單位較大，入場費亦相對較貴，最便宜的單位亦須117萬元。清濤苑的預計關鍵日期為2024年10月31日，亦即將會以樓花發售，但收樓期已是今期項目中最早的新屋苑。

清濤苑用地本來是停車場，2019年擬改建為後方清河邨的第四期擴展部分，只有一幢39層高住宅大樓，其後才納入綠置居發展。清濤苑和清河邨之間有一個綠油油的小山坡，清濤苑附近亦有太平邨、祥龍圍邨，亦有多個私人屋苑，包括御景峰、御皇庭，附近也有維也納花園等多個屋苑，而約15分鐘步程外，更有粉嶺高爾夫球場。

綠置居2022逐一睇：



屋苑周遭一帶屋邨、屋苑林立，因此設有多個設場，內有超級市場、診所等，亦有少量食肆,但最近的清河商場欠缺濕貨街市，一直為人詬病，最近的街市估計要到16分鐘步程之隔的位於石湖墟市政大廈的街市。

清濤苑對面已是巴士站，有多架巴士往來奧運站、上水站和觀塘市中心，亦有502小巴路線前往大埔。（梁鵬威攝）

鄰近巴士站 行去上水站要15分鐘

在交通方面，該屋苑位處港鐵上水站和粉嶺站中間，上水站相對近一點，但仍要約15分鐘步程，但屋苑對出已是巴士站，對面的御景峰外亦有巴士站，能往來奧運站、上水站和觀塘市中心，亦有502小巴路線前往大埔。

至於社福設施方面，相隔一條百和路，便已有保榮路體育館、足球場、保榮路遊樂場，以及寵物公園等，5分鐘步程之隔亦有北區醫院。