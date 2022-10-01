綠置居2022｜馬鞍山錦柏苑可望私樓罅隙海景　入場費僅88萬最便宜

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑/青富苑】資助房屋小組委員會今年一月拍板通過三個綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，將會以市價41折推售，並於9月29日起接受申請。

其中位於馬鞍山的錦柏苑，背靠馬鞍山郊野公園，大部分單位可享無死角綠油油山景，兩街之隔則有沙田海，另一個座向的居民則可從一排私樓的空隙中，遠眺海景，可謂「背山面海」。該苑入場價僅88萬元，是3個屋苑中最便宜，位處港鐵大水坑站和恆安站中間，雖然要15分鐘步程，但乘屯馬綫到九龍和港島均十分方便。



160伙面積不足200呎

錦柏苑位於馬鞍山恆泰路，毗鄰欣安邨，將會提供1,896個單位，最細單位僅184至185平方呎，有160伙，佔總數8%，其餘單位介乎278平方呎至473平方呎，平均呎價5,260元，入場費僅79萬元，是今期3個新盤中最便宜，最貴的單位亦僅273萬元。惟該盤的預計關鍵日期為2026年2月28日，亦即要4年後才有望入伙，是今期3個盤中最遲收樓。

錦柏苑(圖左地盤)背面是馬鞍山郊野公園，大部分住戶均可享無死角山景。（資料圖片／盧翊銘攝）

錦柏苑背面是馬鞍山郊野公園，大部分住戶均可享無死角山景，兩街之隔便是沙田海，雖然被天宇海、海典灣等一排私樓阻隔，但估計高層單位仍可在每幢大樓的空隙之間，高遠眺海景，可謂「背山面海」。

綠置居2022逐一睇：



該屋苑亦毗鄰在2011年入伙的欣安邨，亦鄰近居屋錦駿苑，6分鐘路程外，便有恒安邨，該屋邨商場有超級市場、診所、濕貨街市和食肆等，附近亦有大型商場We go mall，同樣有超級市場和食肆，唯然不算非常充足，但相信已足夠應付住戶生活所需。

馬鞍山錦柏苑距離港鐵恆安站約11鐘步程。（資料圖片／楊榮飛攝）

步行15分鐘便到港鐵站

交通方面，該屋苑位於港鐵大水坑站和恆安站，徒步前往兩個站需約15分鐘步程，屯馬綫開市後，兩個站均座落在屯馬綫，平日出九龍或過海亦十分方便。鄰近的欣安邨外亦有巴士站，來往上環、尖東和荃灣西地，可通往港、九、新界，亦有小巴往大學站，屆時便可轉駁東鐵綫往沙田一帶。

至於社福設施方面，屋苑附近設有單車徑，走約10分鐘到海邊便有海濱長廊，居民平日可到該處散步。另外，除了屋苑背後的馬鞍山郊野公園外，附近亦有恆輝街公園、馬鞍山遊樂場、籃球場，以及馬鞍山運動場等，可讓居民假日消遣，以及帶小朋友「放電」。