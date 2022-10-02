綠置居2022｜油塘高宏苑對正避風塘　可遠眺海景　10分鐘到油塘站

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑/青富苑】資助房屋小組委員會今年一月拍板通過三個綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，將會以市價41折推售，並於9月29日開始接受申請。

今期最大規模屋苑是位於油塘的高宏苑，亦是今期唯一的市區盤，共有2021伙，部分單位可遠眺海景，單位面積介乎185至489平方呎，入場費亦僅88萬元，相信可滿足不同需要的住戶。

該盤距離港鐵油塘站僅10分鐘步程，旁邊亦有鯉魚門巴士總站，交通十分方便，附近亦有多個商場、街市等，公園、體育館，相信可滿足所有住戶需要，預料將會成為今期搶手貨。



高宏苑位於油塘欣榮街，毗鄰鯉魚門邨，旁邊亦有油塘中心和私人屋苑鯉灣天下，屬鯉魚門第四期公營房屋發展，正在興建兩座住宅大樓，合共可提供2021個單位，當中有19%單位僅185至223平方呎，另有15%為447平方呎至489平方呎，單位大小包羅萬有，相信能符合不少綠表買家的心水。

高宏苑A、B座中間，將與建服務設施大樓，亦會有露天停車場，以應該居民需求。（觀塘區議會文件截圖）

該屋苑是今期3個盤中，唯一的市區盤，平均呎價5,710元，是3個屋苑中最高，入場費為88萬元，最貴的單位則要286萬元，根據資料顯示，A、B座將分別於2024年11月30日和2025年1月31日竣工。政府擬在兩幢住宅大樓中間，將興建服務設施大樓，亦會有露天停車場，以應該居民需求。

+ 1

該屋苑前方已是三家村避風塘，雖然有海傲灣和鯉魚天下兩個私人屋苑阻隔，但部分住戶仍可在兩個屋苑中間的空隙遠眺海景，徒步走到三家村碼頭亦僅10分鐘左右步程，碼頭附近又設有三家村避風塘海提公園，居民平日可到該處散步。

綠置居2022逐一睇：



另外，當局擬興建天橋，連接屋苑和大本型商場，經商場走往港鐵油塘站，僅需約10分鐘，全程「有瓦遮頭」，住戶不用擔心日曬雨淋；而徒步走到鯉魚門邨巴士總站亦僅2分鐘，該站有巴士往來屯門、尖沙咀等，亦有小巴前往九龍灣。若居民要過海到東區，更可在三家村碼頭乘渡輛往西灣河，但船期較疏，即使是早上繁忙時間，亦要20多分鐘才有一班船。

鯉魚門已發展多年，附近一帶商場林立，在毗鄰的油塘中心下的嘉華商場已有超級市場和菜檔、肉檔，6分鐘步程外，更有鯉魚門廣場，內設有多個超級市場、食肆和油塘街市等，日活所需用品一應俱全。

至於社福設施方面，碼頭前方有三家村遊樂場，場內有一個五人足球場，附近亦有鯉魚門市政大廈，大樓內有體育館、公共圖書館、鯉魚門街市，以及長者日間護理中心，配套齊備，再近一點，在對面馬路的油塘中心下亦有一個休憩公園，平日可到該處閑坐。