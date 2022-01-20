網友涉迷姦女生　辯方指事主吸大麻大半年　入狀態後曾叫被告快點

男網友涉藉詞看Netflix劇集誘17歲女學生上酒店，並以大麻迷姦案續審。女事主今日（20日）接受辯方盤問，辯方稱事主曾向被告透露自己吸食大麻已半年至1年，事發當日因她表示不想在室外「smoke」，二人才往酒店，事主在房間內知道自己在吸食大麻，亦表示自己「stone」，之後更主動捉著被告的手，更叫被告「快啲插入嚟」，直指事主當時同意性交，事主否認說法。



被告葉偉達（30歲，無業）被控於2020年6月9日在荃灣一間酒店強姦女子X，以及向X施用藥物即大麻，以獲取非法性行為。

被告葉偉達否認以大麻迷姦17歲女網友。(李慧娜攝)

認有吸煙否認曾提大麻

女事主X今日接受辯方盤問，她承認在交友軟件中，曾向被告透露自己就讀band 3學校及有吸煙習慣，但否認被告曾在對話中談及大麻。辯方指，X曾向被告透露自己吸食大麻已半年至1年，而被告亦稱他有吸大麻的習慣，並問X想不想出來「smoke」，但X表示她印象中沒有此事。

辯方又指，二人見面前，被告曾說自己有的大麻不多，只能捲到兩枝，但X表示不記得有此事。

辯方指二人不想在外吸才上酒店

辯方續指，二人見面後，被告曾問X有沒有興趣去商場，還是X想直接去「smoke」，而因為X表示不想在室外「smoke」，所以二人才去酒店，但X亦表示沒印象。辯方稱，被告抵達酒店房後脫去褲子，並提議二人開始「smoke」，又指X知道當時吸食的是大麻，但X否認說法。

指X曾叫被告快點插入

辯方續指，X之後表示自己「stone」，二人之後往床上，而X主動捉著被告的手，二人接吻，被告接著便開始摸她的胸、下體，X更要求被告「快啲插入嚟」，直指X當時同意性交，但X不同意說法。

辯方稱，事後X跟被告說「呢啲嘢男女朋友先可以做」，惟被告表示自己不想拍拖，X則否認出現有關對話。

案件編號：HCCC166/202