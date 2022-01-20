女司機不顧有人伏車頭照開車　官指態度惡劣令人難以想像　囚16月

女司機駕車撞到一部輕型貨車後，與貨車司機談判不果，不顧貨車司機伏在車頭，仍繼續開車，超速駛前約125米才停車，貨車司機脫險後，女司機繼續開車至撞到巴士後翻側，女司機更逃離現場，事後到警署自首。女司機早前承認危險駕駛等4項罪名，案件原為區域法院案件，今（20日）移師至荃灣法院判刑。法官直斥被告駕駛態度惡劣，在明知有人伏在車頭仍執意開車，行為令人無法理解及想像，絕非合理及謹慎的司機應有的行為，判她入獄16個月，停牌18月，須重考車牌，罰款1800港元，並向貨車司機賠償8200港元。



被告韋雅儀，33歲，承認1項不小心駕駛、2項危險駕駛，及1項駕駛未獲發牌的車輛罪。控罪指被告於2021年2月4日在元朗教育路，不小心駕駛及危險駕駛一部私家車；並於同日在元朗公路危險駕駛；及駕駛未獲發牌的私家車。辯方求情指，被告案發前為運輸散工，已婚並育有一幼女，當時是因驚慌才會選擇逃離現場。事後相關片段在網上瘋傳，已對被告造成額外的壓力及懲罰。另被告以往有2項不小心駕駛、6張定額罰款等紀錄。

活生生的人伏在車頭仍開車

法官判刑時，直斥被告駕駛態度惡劣，當一個活生生的人伏在車頭，被告仍駕駛車輛前進的行為，實在令人無法理解及想像。幸而，涉案貨車司機沒有嚴重傷勢，被撞到的巴士司機上亦沒有乘客受傷。

網上流傳影片顯示事件發生經過。(詳看下圖)

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錄音顯示被告駕車時平靜及受控

法官續指，雖然被告撞倒貨車司機似是後來撞到巴士的延續，惟事實並非如此，兩件屬不同事件，應分開處理。對於辯方求情指被告撞倒巴士是受前事影響，法官直指此說法為雙刃劍，若被告確實受影響，即使貨車司機已離開被告視線範圍，被告亦應小心駕駛。且根據當時的通話錄音，其情緒明顯平靜及受控。

須重考車牌及賠司機8200元

法官最後就兩項危險駕駛分別判被告囚12個月及8個月，後者的其中3個月與前者分期執行，總刑期為16個月。至於不小心駕駛及駕駛未獲發牌的車輛兩罪，法官指被告鹵莽的駕駛態度對其他路面使用者造成危險，遂判其停牌18個月，須重考車牌，罰款1800港元，並向貨車司機賠償8200港元。

案件編號：DCCC 408/ 2021