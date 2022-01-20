張竹君疑女教師美孚地鐵站內與患者同場9秒中招　病毒基因相同

在油麻地海景絲麗酒店爆發交叉感染、感染變種病毒Omicron的43歲巴基斯坦婦女（#13045）完成檢疫「走漏」入社區，傳染親友外，亦將病毒傳染周二（18日）確診的鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師（#13072）。

衞生防護中心表今日（20日）表示，幼稚園女教師的病毒基因排序，與巴裔婦人完全一樣，翻查行蹤及閉路電視後，估計女教師上周五（14日）在美孚港鐵站，曾與巴裔婦人在美孚地利亞修女學校讀書的兩名兒子，同場約9秒擦身而過而受感染，但雙方當時有戴好口罩。



▼1月18日，北角學之園幼稚園26歲女教師初步確診▼



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在美孚新邨居住的鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師，其病毒基因排序與43歲巴基斯坦女子一樣，懷疑染疫幼稚園教師與巴裔女子在美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）的孩子行蹤有交雜，分別是14歲男子（#13067）和16歲男子（#13069）。

位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）早前發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診。（網上圖片）

個案追蹤辦公室追查後發現，女教師每日乘搭港鐵上班，而在美孚上學的兩名染疫地利亞學生也是坐港鐵上學，差不多在相同時間出入美孚站A出口。

而在上周五，雙方在A出口出入的時間僅相距約9秒，估計3人可能在出口前的隧道相遇。張竹君表示，「但大家應該都戴曬口罩，又冇直接接觸嘅，因為隧道入面中間係有個鐵欄。」不過，由於3人的病毒全基因分析是100%相同，因此相信幼稚園女教師是在港鐵站內受感染，列為屬於巴裔婦人群組。

張竹君又指，雙方在港鐵站相遇是現時找到的唯一可能性，若3人曾一起用膳，傳播機會更高，但強調當局盡了所有努力，也只能找到這個感染機會。