殺倉鼠｜小童或自以為劊子手　恐扭曲價值觀　家長要一起表達情感

銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名女顧客確診，政府決定撲殺全港寵物店倉鼠，並強烈建議市民交出去年12月22日後購買的倉鼠，做法引起爭議，有小孩昨日（20日）得悉要送走倉鼠人道毀滅後，不忍濠哭，小童心理狀況惹人關注。

臨床心理學家鄒凱詩表示，小朋友未經歷過生離死別，今次送走倉鼠會有「推佢去死」的感覺，小孩或自以為是「劊子手」，心理壓力更沉重，呼籲家長勿企圖新寵物治療孩子傷痛，否則會造成「二次傷害」，而是要疏導孩子情緒，為他們尋回與寵物昔日的開心回憶，並解釋倉鼠死後的到哪裏去，做好動物權益和生命教育，否則小孩為令自己好過，而貶低寵物，形成扭曲的價值觀，日後或會虐待寵物。



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鄒凱詩表示，小朋友為倉鼠改名後，便已產生「情感標籤」，要將倉鼠送到漁護署人道毀滅，對其陰影和創傷都很大，尤其是小朋友沒有經驗面對生離死別，「對佢哋嚟講，寵物好似親人咁，點樣去面對呢個分開，同埋特別係喺今次情況，有個特別之處，就係好似係推佢去死咁，而係佢自己交出嚟，咁所以心理負擔係會更加大」，小孩子會認為自己是「劊子手」，小孩會內咎、自責。

她警告，若不當處理小孩的情緒，他們可能會覺得動物的生命不重要，從而貶低寵物而令自己好過，從而形成扭曲的價值觀，日後或會虐待寵物，因此家長亦表達出「其實我都好唔想（倉鼠人道毀滅），我都好痛苦、好無奈。」

註冊臨床心理學家鄒凱詩。（資料圖片）

她又指，家長需疏導小孩的情緒，而非遊說孩子買一隻新寵物作替代品，或責罵他不懂明辨是非，「唔係話冇嘢嘅，寵物嚟之嘛，遲啲買過隻畀你咪得囉，唔係咁樣去打發走佢」，隨意再飼養新寵物可能會對孩子造成「二次傷害」，家長必須留意小孩傷痛的情緒，而失落會維持數個月，甚至1年。

侯先生本月8日買倉鼠「布甸」送給兒子作生日禮物，昨日（19日）將「布甸」送漁護署前，兒子在家中搶鼠籠且大哭，非常不捨。（資料圖片／梁煥敏攝）

鄒凱詩建議家長，陪同子女製作倉鼠的相冊，並在家中放置倉鼠的相片，為子女製作與倉鼠的回憶，亦可讓孩子有機會繼續與倉鼠互動，並進行生命教育，向小朋友解釋倉鼠死後會到哪裏。她重申，家長不應否定孩子的悲傷情緒，否則孩子不懂宣洩，後果會更嚴重。

對於有孩子質疑人類的生命是否比動物更重要、更高級，鄒凱詩坦言這些問題很難答，家長一般會傾向迴避，甚至責罵小孩，但其實家長亦可在新年假期與子女一起探討生命的價值和動物權益，邀請孩子一起看書。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

