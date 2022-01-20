葵涌邨逸葵樓增2宗確診及多宗初步陽性　涉至少7單位不同樓層座向

葵涌邨逸葵樓出現大爆發！衞生防護中心今（20日）公布，大廈內再增兩宗確診個案，包括53歲國泰貨運站鏟車工人及1歲嬰兒，而同一大樓涉多宗初步陽性個案，分佈不同樓層及方向，共約7個單位，包括一位8樓居民，她於本月18日離港到深圳，翌日在當地檢疫時確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫未見到逸葵樓出現垂直或橫向傳播，已派員再實地視察是否涉及環境因素，「但突然好多單位受影響，可能有傳播情況。」



葵涌邨逸葵樓有兩名住戶染疫，他們居住不同樓層不同座向。(資料圖片)

葵涌邨逸葵樓再多兩宗確診個案，包括居於3樓、53歲國泰航空貨運站鏟車工人（#13090），及涉7樓的1歲嬰兒（#13100），連同昨日確診的79歲男居民（#13085），至少有三宗確診個案。



另外逸葵樓亦涉多宗初步陽性個案，涉7個單位，分佈不同樓層及方向，包括3樓、5樓、7樓、8樓、11樓，另外26樓有一宗個案仍未確定。其中，居於8樓的一位64歲女士，她於本月18日離港到深圳，19日在當地檢疫時確診，暫未知該個案感染源頭。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，各個案互不相識或曾相聚，亦暫未見到逸葵樓出現垂直或橫向傳播，有個別個案涉兩個單位，須派員再實地視察睇，是否涉及環境因素，「但突然好多單位受影響，可能有傳播情況。」她指，一般大廈情況，居民可能會在大堂逗留、取信件、出入電梯、倒垃圾、與鄰居聊天等，均需要再作了解。

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