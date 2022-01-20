染疫男生病毒基因與寵物店女售貨員有別　社區或另有Delta傳播鏈

兩種變種病毒Delta及Omicron夾擊本港，多區出現數個火頭，今日（20日）新增14宗確診個案，其中10宗為本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診的17歲聖若瑟英文中學男學生（個案編號:13088）經全基因分析發現，他雖感染Delta變種病毒，但與Little Boss售貨員的病毒基因有別，或有其他感染源頭。
▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼
張竹君：可能喺第二啲動物或者人嗰到感染
張竹君指，理工大學的全基因分析發現，患者雖感染Delta變種病毒，但與寵物店Little Boss店員的病毒基因有別，疑有其他源頭：「可能喺第二啲動物或者人嗰到感染」。她續指，其餘兩名去過little boss寵物店後確診人士的病毒基因與店員亦有分別，認為動物傳人機會增加。
非常擔心社區有隱性傳播 再籲曾買倉鼠市民檢測
張說，若動物傳人，就可能兩者的病毒基因會不同，但17歲聖若瑟英文中學男學生沒有去過寵物店亦沒有養小動物，估計他的感染來源亦是人傳人，但到底是第幾代或是由傳播都不清楚，故非常擔心社區有隱性傳播，呼籲曾買寵物或到寵物店的市民去檢測。
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