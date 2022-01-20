港鐵票價｜關鍵數據出爐　綜合物價按年升2.4%　暫推算今年不加價

香港疫情再次爆發，政府月初收緊社交距離措施，再有多個行業運作被冰封，影響市民生計。影響港鐵票價的首個數據今日（20日）出爐，12月份綜合消費物價指數較去年同期上升2.4%，統計處指，主要因用膳及加電費影響所致。

《香港01》以最新數據推算，港鐵票價調整為0.32%，未達實際可以加價的幅度，料凍價機會高。但結果仍有待第四季運輸業名義工資指數出爐，若指數較去年同期下跌1.8%才有機會減價。



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綜合消費物價指數按年升2.4% 電費用膳支出升幅顯著

統計處公布去年12月份的消費物價指數，與去年同月比較，上升2.4%，較上月升幅再增1.8%，即使剔除政府一次性紓困措施，仍然錄得升幅，料與外出用膳及外賣費用和電力費用升幅擴大所致。

政府發言人亦指出，12月份的基本消費物價通脹率升至1.4%，指是去年同期出現第四波疫情導致基數較低，而令市民外出用膳及外賣費用的按年升幅增加。不過，發言人亦指出，能源價格升幅加快，衣履、交通等主要消費物價指數組成項目的價格升幅亦顯著。

▼3月16日，政府批准巴士公司加價▼



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暫推算加幅為0.35% 未達可加價幅度

港鐵「可加可減」票價機制，主要受第四季運輸業名義工資指數變動，及去年12月綜合消費物價指數變動，兩個因素影響。根據機制方程式，要將去年12月份的綜合消費物價指數變動，相加去年第四季運輸業名義工資指數變動後，再乘以0.5，然後額外扣減0.6%，便能得出港鐵票價加幅結果。

0.5*去年12月的綜合消費物價指數變動(+2.4%)+0.5*9月份運輸業工資指數變動(-0.5%)-生產力因素(0)-額外扣減(0.6%)=預測今年票價調整幅度(+0.35%)



《香港01》使用最新數字預測，上月尾公布的第三季運輸業名義工資指數下跌0.5%，計及12月綜合消費物價指數變動的關鍵數字，暫時今年票價調整為加價0.35%。若價格調整幅度介乎±1.5%之間，港鐵就不會調整，故按方程式計算，港鐵車票暫時預料會繼續凍價。除非，運輸業工資指數變動

不過，過去因「封頂」未有計及的延後加幅有2.85%，未知會如何計算。但無論如何，機制設「負擔能力上限」的「封頂」機制，實施的票價加幅不得高於同期家庭每月收入中位數的變動，而按最新2021年第3季的數字計算，家庭住戶每月入息中位數變為約1.52%。