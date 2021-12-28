港鐵票價｜運輸業工資指數下跌　凍價機會大　仍視乎延後加幅處理

今年疫情雖有緩和，市民出行逐漸回復，但各公共交通機構於今年宣布連續第二年凍薪。政府統計處今日（28日）公布9月運輸業名義工資指數，按年再下跌0.5%，為調查中包括的8個行業中，唯一一個錄後跌幅的行業。

運輸業工資指數變動為港鐵票價機制其中一個重要計算數據，《香港01》以暫時最新數字推算，預料港鐵明年大機會凍價，但仍可能受過去兩年的延後加幅影響，加幅可能達1.52%。



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運輸業的名義工資指數下跌0.5%

政府統計處今日公布今年第三季的名義工資指數，雖今季的平均工資率較去年同期升1.3%，但扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動後，實質平均薪金較去年下跌1.1%。

統計涵蓋8個行業，當中只有運輸業的名義工資指數錄得跌幅，按年下跌0.5%，其他行業如製造業、批發及零售業等，均錄得由0.4%至2.9%不等。

政府發言人表示，與消費相關行業的就業人士平均薪金轉跌為升，反映消費券計劃對消費意欲及開支有正面作用，而運輸等行業平均薪金繼續下跌，但跌幅減慢。

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程式計算調整幅度為0.05% 未達需加價指標

運輸業名義工資指數變動為港鐵「可加可減」票價機制，其中一個決定性數字。根據機制方程式，要將去年12月份的綜合消費物價指數變動，相加去年第四季運輸業名義工資指數變動後，再乘以0.5，然後額外扣減0.6%，便能得出港鐵票價加幅結果。

《香港01》使用最新數字預測，今年11月的綜合消費指數按年上升1.8%，連同第三季運輸業名義工資指數下跌0.5%，估計今年票價調整為加價0.05%。

在可加可減機制下，設「負擔能力上限」的「封頂」機制，實施的票價加幅不得高於同期家庭每月收入中位數的變動，而按最新2021年第3季的數字計算，家庭住戶每月入息中位數變為約1.52%。

0.5*最新11月的綜合消費物價指數變動(+1.8%)+0.5*9月份運輸業工資指數變動(-0.5%)-生產力因素(0)-額外扣減(0.6%)=預測今年票價調整幅度(0.05%)



2019年及2020年港鐵都有分別0.3%及2.55%的加幅延後實施，但因去年需要減價，港鐵今年公布減價時表示會「將按機制安排延後」，沒表示會取消，未知今年如何計算。

若價格調整幅度介乎±1.5%之間，港鐵就不會調整，故按方程式計算，港鐵車票暫時預料會繼續凍價。不過若計及延後加幅，按現時數據，港鐵或有機會輕微加價1.52%。

▼3月16日，政府批准巴士公司加價▼



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政府於今年初批准多間巴士公司加價，不過巴士員工今年仍然凍薪。陸路客運工會聯合陣線聯席早前發新聞稿，指各公共交通機構一直以疫情為由，拒絕增加薪酬福利並不斷削減交通服務，但本地旅遊興起，本地亦有多個發展區相繼有住宅落成，公共交通從業員一直都謹守崗位，亦願意配合公司各種疫情下的新安排，期望公司不要再以疫情為藉口，削減交通服務及苛待員工。