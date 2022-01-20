女教師疑地鐵出口隧道中招　梁子超：倘隧道通風差或致空氣傳播

在油麻地海景絲麗酒店爆發交叉感染、感染變種病毒Omicron的43歲巴基斯坦婦女，疑在檢疫期後段才中招致未檢測出陽性並回到社區，引爆感染群組且繼續擴大。衞生防護中心估計，巴裔婦兩名同樣染疫的兒子，懷疑感染了一名幼稚園女教師，三人在上班或上學時，在相近時間於美孚地鐵站A入口出入，相差約9秒，料曾在隧道相遇。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若隧道的通風較差，的確存在空氣傳播的可能性，因兩名學生同時排出病毒，而隧道環境較封閉，加上距離較長，帶病毒的空氣或較難消散。不過，他強調，仍要留意女教師與個案是否有更緊密的接觸。



前往美孚地鐵站A出口，要先經過一條長隧道。幼稚園女教師疑在隧道曾與兩名染疫學生相遇，因而受感染。（梁思行攝）

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若隧道的通風較差，的確存在空氣傳播的可能性。他解釋，因隧道環境較密封，當初興建時，通風規格未必似醫院等高危地方，可能只足夠應付所需人流，「換氣量未必特別好。」病人經過隧道後，帶病毒的空氣在一至兩分鐘內未必可完全消散。

梁子超：口罩可減低4分3感染風險

對於三人均有佩戴口罩，梁子超表示，口罩可助減低四分三感染風險。不過，隧道內曾有兩名病人經過，加上隧道距離較長，排放的病毒量高。不過，梁稱仍有機會存在其他原因，例如涉及更直接、更緊密的接觸。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若隧道的通風較差，的確存在空氣傳播的可能性。（資料圖片）

形容疫情已接近失控邊緣

另外，早前有個案疑在維園相距約20米傳播。梁子超認為，今次隧道的風險，遠上次維園個案高，「今次一出一入，（病人）行走後，隧道空氣有機會未消散。」相反，當時維園個案相距20米，且地方空曠及位處戶外，空氣稀釋程度極高，故感染機會較低。

梁形容，現時疫情已接近失控邊緣，為了減少人流，建議公司應該安排「在家工作」，同時應收緊社交距離措施、加強檢測等。

市民嘆「無得避」

在附近居住的周女士表示，留意到地利亞修女紀念學校（百老匯）近日爆疫，故會避免在學校附近出沒，對於地鐵隧道疑出現傳播，她坦言「無辦法」，只好做好個人消毒。另外，亦有居民稱已打兩針，加上主要靠巴士出入，故「無咩好驚」。

在附近工作的陳先生表示，他雖然住在天水圍，但上班地點位處美孚，故「無得避」。

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料曾在隧道相遇 三人出入相差9秒

鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師（#13072）早前感染，當時被列為源頭不明個案。衞生防護中心今日表示，女教師的全基因分析與巴籍婦（#13045）百分百一樣，故被列有關群組。

衛生防護中心今日表示，經追蹤後，發現女教師乘搭地鐵上班，而巴籍婦兩名同樣染疫的兒子（#13067、#13069）每天亦乘搭地鐵上學。在1月14日，三人於相近時間在美孚站A出口出入，「一個入去，一個出嚟。」僅相差9秒，故有機會在地鐵站內的隧道相遇。不過，隧道中間有鐵欄，料教師與他們並非近距離相遇，且無直接接觸，並有配戴口罩。