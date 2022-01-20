Little Boss店員顧客Delta基因排序不一　張竹君：動物傳人機會大

銅鑼灣寵物店Little Boss有店員和顧客先後確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診的顧客及其家居緊密接觸者，與早前確診的23歲女店員（＃13047）基因排序出現四個突變分別，相信由其他途徑傳播機會較大，甚至由小動物直接傳播，張竹君形容動物傳人的機會，比起直接人傳人機會「大咗好多」。而兩夫婦（＃13059及＃13073）基因排序則相同，即意味是由該名女顧客傳播給其丈夫。



另外，今日再多一名曾於1月4日到訪旺角 I Love Rabbit的患者初步確診，她為一名30歲女患士。漁農署昨日亦發現，位於元朗的I Love Rabbit倉鼠籠樣本發現對檢測呈陽性。



▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



Little Boss確診顧客與店員基因排序不一

至於早前一名曾到銅鑼灣Little Boss的67歲女顧客確診（＃13059），其後感染她的丈夫（＃13073）。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該兩名患者與早前確診的23歲女店員（＃13047）基因排序出現四個突變分別，而兩夫婦（＃13059及＃13073）基因排序即相同，即意味是由該名女顧客傳播給其丈夫。

1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠



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元朗I Love Rabbit倉鼠籠檢測呈陽性

另外，張竹君指，漁農署近日到過全港30多間寵物店取樣本，昨日的11間中店鋪，位於元朗的I Love Rabbit倉鼠籠樣本發現對檢測呈陽性，相關店鋪於銅鑼灣Little Boss屬同一集團。張竹君表示，今日確診、居觀塘凱滙三座的17歲男患者，雖然同屬Delta變種病毒，但理大全基因分析結果題示與個案13047並不相同，相信是由於動物基因不一，可能有不同的傳播鏈在社區，動物互相傳播，再傳染給人類有機會造成基因排序的改變。故她形容，動物傳人的機會，比起直接人傳人機會「大咗好多」。