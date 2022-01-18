第五波疫情｜北角學之園幼稚園女教師初確診　疑本地感染源頭未明

本港第五波新冠疫苗持續爆發，今日（18日）新增18宗確診個案，本地感染佔11宗，屬第五波疫情爆發以來最高。

本港今日另錄十多宗初步陽性個案，包括其中一名幼稚園女教師，她在北角學之園幼稚園暨雙語幼稚園（鰂魚涌君豪校）工作，與家人同住美孚新邨3期百老匯街74號，暫列作本地源頭不明個案。女幼師寓所樓下的美孚地利亞修女紀念學校，亦疑出現校內傳播，有三名學生染疫，當局須再調查女幼師與有關學生曾否接觸。

由於涉事女幼師在幼園任教上、下午班，且設有茶點時間。衞生防護中心會作流行病學調查，計算密切接觸者人數。



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政府在今日疫情記者會中公布，暫錄得十多宗初步陽性個案，當中數宗為本地個案。其中一宗源頭不明本地個案，涉及一名26歲幼稚園女教師，於北角英皇道「學之園幼稚園暨雙語幼稚園」工作，最後上班日為1月15日。她平日任教上午及下午班，中間設有茶點時間，當局需追查有多少密切接觸者。

女幼師住所樓下為美孚地利亞修女紀念學校 有三學生染疫

該名初確診女幼師早前已接種兩針復必泰，與家人住美孚新邨3期，其住所大樓與三名初確診學生就讀的美孚地利亞修女紀念學校相連(見另稿)。衞生防護中心表示，須再調查該女幼師與初確診的地利亞學生有否接觸 。女幼師在1月16日開始發燒，1月17日咳嗽，同日求醫及前往深水埗白田社區檢測中心檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生說，女教師1月15日主要是乘港鐵上學，傍晚六時許曾到K11商場等朋友，之後去海港城購物，1月16日曾到過尖沙咀DON DON DONKI分店，以及在中午12時40分至下午1時半左右，到尖沙咀THE ONE商場光顧過一間餐廳。