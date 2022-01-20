不滿同業出價低　胡兆英涉迫對手加價　競委會要求取消胡董事資格

旅遊業議會前主席胡兆英及他旗下的錦倫旅運有限公司，被指在酒店出售旅遊景點門票和車票時，不滿同業出價較低，涉向酒店投訴及施壓，同業最後同意提高價格。競爭事務委員會指此舉有違反《競爭條例》。競委會今(20日)入稟競爭事務審裁處向相關公司興訴，並透露已與部份被告達成協議。競委會今透露，會方要求取消胡的董事資格3年，錦倫則罰款417萬，涉案的海景嘉福酒店亦要罰160萬元。



申請人競委會，6名被告：錦倫旅運有限公司、Harbour Plaza 8 Degrees Limited 及海逸酒店管理有限公司（8度海逸擁有人兼經營者）、Prudential Hotel (BVI) Limited（恆豐酒店的擁有人兼經營者）、德厚投資有限公司（海景嘉福的擁有人兼經營者），以及錦倫的董事總經理胡兆英。

錦倫旅運有限公司董事總經理胡兆英與競委會達成協議，會方現要求審裁處頒令取消胡的董事資格3年。（資料圖/張浩維攝）

涉及海洋公園及廸士尼等門票

入稟狀指，錦倫在多間酒店設有櫃台，包括恆豐酒店、8度海逸、馬哥孛羅和帝京酒店等，出售旅遊景點門票及車票的價格，涉及的旅遊景點包括海洋公園、香港迪士尼樂園等。

另一旅遊公司Tink Labs自2015年起，亦有在酒店房間的handy手機，讓酒店顧客訂購門票及車票。

向酒店投訴及施壓指Tink Labs票價低

由於Tink Labs出售的門票及車票價錢較錦倫低，胡兆英多次指示錦倫的員工向該些酒店投訴，指Tink Labs和錦倫的價格有差異，會引來顧客投訴。錦倫更曾在電郵指Tink Labs的做法影響錦倫的生意。胡與酒店的人員見面時，亦投訴Tink Labs以較低的價錢出售門票及車票。

Tink Labs最後同意加價

在錦倫、Tink Labs和酒店方面多番聯絡下，Tink Labs同意加價，錦倫亦會向酒店提供門票及車票的價目表，預期酒店方面會把該價目表，轉發給Tink Labs。

違反競條例第一行為守則

申請人認為，錦倫和Tink Labs於2016年至2017年間達成的協議，屬合謀定價，違反《競爭條例》的「第一行為守則」。競委會去年向多間酒店，及1個旅遊櫃檯營辦商發出違章通知書。競委會現要求競爭事務審裁處，就被告違反「第一行為守則」。入稟狀透露，已與部份被告達成協議，現要求審裁處頒令相關被告須支付罰款，及向胡兆英發出取消董事資格令。

競委會發稿透露協議內容

競委會今發新聞稿透露，胡兆英、其旗下的錦倫，及海景嘉福酒店同意與競委會合作，終止有關反競爭行為。雙方達成合作協議，共同向在競爭事務審裁處申命令，以處理今次訴訟，有關命令包括：

1. 宣布所有合作答辯人違反了「第一行為守則」或牽涉入違反該守則

2. 向錦倫罰款417.7萬元、海景嘉福則罰款160萬元

3. 向合作答辯人收取競委會的調查費用及訟費

4. 向胡兆英發出取消董事資格令，爲期3年



案件編號：CETA1/2022