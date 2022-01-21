殺鼠令｜漁護署再人道處理655隻寵物店倉鼠　已接收市民68隻倉鼠

漁農自然護理署表示，該署截至昨日中午共為其他有關寵物店的655隻倉鼠作人道處理，預計本周內完成為全港35間可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠作人道處理工作。

另外，新界南動物管理中心截至昨日中午，共接收了68隻由市民交出的倉鼠，有關倉鼠均未進行2019冠狀病毒病病毒測試及人道處理。



漁護署表示，署方1月17日在銅鑼灣Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中，共有七個分別抽取自七隻倉鼠的樣本證實對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。同日從該寵物店位於大埔的貨倉內抽取的511個動物樣本當中，一個抽取自一隻倉鼠的樣本證實對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。

署方預計本周內完成為全港35間可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠作人道處理。除了為銅鑼灣Little Boss寵物店內的21隻兔子、69隻倉鼠和7隻龍貓，以及該寵物店位於大埔倉庫內的138隻兔子、861隻倉鼠、2隻金倉鼠、31隻龍貓、81隻天竺鼠和3隻白老鼠作人道處理外，截至1月20日中午12時，署方在行動中共為其他有關寵物店的655隻倉鼠作人道處理。

換言之，當局至今最少人道處理了約1,600隻倉鼠。

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



另外，截至1月20日中午12時，漁護署轄下新界南動物管理中心共接收了68隻由市民交出的倉鼠，有關倉鼠均未進行2019冠狀病毒病病毒測試及人道處理。

就有人在新界南動物管理中心外阻礙市民交出倉鼠，及接收市民原擬交予本署的倉鼠，漁護署譴責有關行為，強調此舉阻礙部門的工作，並可能對其本身及公眾構成衞生風險。本署要求他們立即停止這些行為，並交回已取走的倉鼠。署方已就事件報警，如果有關人士繼續進行有關行為，或未有交回已取走的倉鼠，署方必定嚴肅跟進及交由警方處理。

▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼

