倉鼠關注組織1日接逾25隻棄鼠　義工自發救鼠：倉鼠雖小也是生命

第五波疫情持續，政府18日下「殺鼠令」，宣布涉事銅鑼灣Little Boss及大埔倉庫中的倉鼠及細小動物，以及全港寵物店出售的倉鼠，全部須進行人道毀滅。事件觸發大批主人棄養倉鼠，有動物關注團隊指，截至昨晚（19日）已接收超過25隻棄鼠，至今仍不斷收到打算棄養的求助電話，亦有網民透過社交平台專頁發起「接鼠行動」，望「救得一隻得一隻」。



倉鼠友好義工組織「R.Love小動物渡假村」負責人Pamper受訪時表示，自漁護署公布有關措施後，一日內已接收了逾25隻棄鼠，目前仍有超過20個棄養查詢正等候處理。她表示，收到的棄鼠中，不少只有一個月大，最大的亦得一歲，有飼主更將僅僅買了兩日的倉鼠（非涉事批次)棄養。她坦言，不少飼主都因家人擔心倉鼠會染病，無奈放棄飼養，「有主人曾在交出倉鼠時，對牠說：『希望你會好好活下去』，看得出對方也很不捨，無奈家人態度強硬，也只能放棄。」亦有飼主在她的遊說後打消棄養念頭，打算待疫情減退後接回倉鼠。

Pamper表示，連同這一兩日接收的倉鼠，中心目前照顧逾40隻動物，包括兔仔、龍貓和刺蝟。以往中心內的動物皆由她一人打理，但由於今次事出突然，也聯絡了各區義工朋友幫忙，她形容，今次事件引起市民廣泛關注，不少有心人主動聯絡她希望領養棄鼠，由過往平均一年只有約十多名領養者，如今一日多已有5名領養者成功配對有需要棄鼠。

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市民經社交平台自發救鼠

除了義工組織之外，不少有心人更透過社交平台專頁參與「接鼠行動」，希望出一分力救助倉鼠。愛鼠之人Jackie本身育有5隻熊仔鼠，她於18日下午得悉政府有關決定後，已加入Facebook群組「救救倉鼠關注組」，並在義工幫忙下接收了兩隻倉鼠。不過她當晚檢查倉鼠時，發現其中一隻的腹部異常腫脹，「我之前有熊仔鼠生過BB，覺得牠應該不是懷孕，而是有病痛，於是馬上帶牠找獸醫檢查」。

Jackie接收的其中一隻倉鼠肚部異常腫脹。（受訪者提供）

有獸醫拒絕為倉鼠診症

可是疫情下人心惶惶，Jackie指，有獸醫診所不願意為倉鼠診症，亦有獸醫要求她需要先簽署聲明書，證明倉鼠不是由涉事寵物店購入，所幸最後遇上好醫生，獸醫為倉鼠檢查後，發現牠肚部長有腫塊，更因腹腔空間不足導致內臟被擠壓，情況並不樂觀，只能以藥物消腫及緩解痛楚，「雖然未知鼠鼠可以捱多久，但我可以做的就是陪牠走這一段路。」

Jackie又指，根據她過往養鼠經驗，倉鼠因體形細小，免疫力一般較低，在一歲後容易長出腫塊，位置多在皮膚外層，只是這隻倉鼠則不幸地腹腔長有腫瘤，「我都會氣憤上手主人何以明知倉鼠有病也選擇棄養，但我們熱心地出來拯救棄鼠，基本上任何倉鼠我們都會救。牠體積雖小，也是一個生命，由我們接收牠那一刻開始，就承諾了要對牠的生命負責任。如果別無他法下，牠要離開，起碼我曾經盡過力救牠。」

義工籲勿盲目棄養

有見近日出現多宗倉鼠棄養個案，經營IG「珍奶倉鼠幼稚園－暫託日記」的獨立倉鼠義工Sana指，希望寵物主人冷靜分析，先觀察家中倉鼠健康狀況，並進行自我檢測，再決定倉鼠去留。她不諱言，其實只要飼主注意倉鼠飼養環境衛生，以及做好個人衛生措施，「家養的倉鼠不會無緣無故攜帶病毒，很可能是我們從外面攜帶病毒感染鼠鼠」，又強調「鼠鼠雖小但也是一條寶貴生命，因此請不要因是次事件而選擇棄養，判鼠鼠們死刑」。

近日陸續有市民將去年12月22日後購買的倉鼠交予漁護署，今早有十多名義工響應「救救倉鼠關注組」呼籲，前往位於沙田的新界南動物管理中心，遊說想將倉鼠交予漁護署的主人將倉鼠轉交義工，至中午12時已收到15隻倉鼠。另亦有網民在網站Change.org上發起聯署，期望能救回涉事小動物的性命，目前已累積至少3.3萬個簽名。

▼1.20義工響應網上號召「救鼠」



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漁護署：本周將所有倉鼠作人道處理

至於漁護署則表示，截至19日晚上，已將銅鑼灣店及大埔倉庫內的動物作人道處理，包括930隻倉鼠、159隻兔子、81隻天竺鼠、38隻龍貓、3隻白老鼠及2隻金倉鼠，預計本周內會將全港35間可賣倉鼠的寵物店內倉鼠作人道處理。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物

