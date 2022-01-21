殺鼠令｜漁護署譴責有人阻接收倉鼠　促停止及交回　已就事件報警

漁農自然護理署譴責有人在新界南動物管理中心外阻礙市民交出倉鼠，以及接收市民原擬交予漁護署的倉鼠。當局強調此舉阻礙部門工作和可能對其本身及公眾構成衞生風險，要求相關人士停止這些行為和交回已取走的倉鼠，稱已就事件報警。



漁護署發言人說：「漁護署強烈建議市民將去年12月22日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理，是基於有寵物店店員確診2019冠狀病毒病，漁護署發現在有關寵物店抽取的多個倉鼠樣本上同樣對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性，故有證據顯示有關倉鼠已經受病毒感染。倉鼠染疫後未必立即病發，即使現時檢測陰性並不代表有關倉鼠一定未受感染，換言之，接觸或飼養該些倉鼠會引致感染及病毒散播的風險。」

發言人重申：「根據該署記錄，近期只有去年12月22日及今年1月7日的兩個批次的倉鼠進口香港，漁護署徵詢專家意見後，認為該兩批倉鼠帶有2019冠狀病毒病病毒的風險較高，而此前進口香港的倉鼠其相關風險則較低。因此，漁護署強烈建議市民將去年12月22日或之後於本港寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理，至於之前購入的倉鼠，市民可繼續飼養。」

新界南動物管理中心截至昨日，共已接收68隻倉鼠。在保障公共衞生的大前提下，發言人要求他們立即停止阻礙市民交出倉鼠，並交回已取走的倉鼠。漁護署昨日已就事件報警，如果有關人士繼續進行有關行為，或未有交回已取走的倉鼠，漁護署必定嚴肅跟進及交由警方處理。

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