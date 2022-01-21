封區｜荃灣名逸居、天水圍天盛苑、長沙灣邨長欣樓無人確診

政府因應多宗新冠肺炎初步確診個案，昨晚圍封天水圍天盛苑盛謙閣、荃灣名逸居第一座和長沙灣邨長欣樓檢測。當局今晨宣布，上述三區都沒有發現陽性檢測個案。



聲明指，長沙灣邨長欣樓截至今日凌晨零時，1640人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪782戶，當中57戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

上址涉及一名24歲男子，他於葵涌和宜合道22號1樓工作，最後上班日期為1月17日。他1月17日開始出現流鼻水及喉嚨痛，同日向私家醫生求診，1月18日採集的樣本檢測結果呈初步陽性。他曾於2021年6月3日及7月2日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

1月19日，長沙灣邨長欣樓封區檢測



荃灣名逸居和天盛苑盛謙閣均無確診個案

名逸居第一座截至今日凌晨零時，約590名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約220戶，當中約15戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名37歲男子，他於觀塘興業街23號寶業大廈12樓C室工作，最後上班日期為1月18日。他1月18日出現咳嗽，1月19日向私家醫生求診，同日採集的樣本檢測結果呈初步陽性。他曾於2021年5月7日、5月28日及2022年1月14日，在香港接種三劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

另外，天水圍天盛苑盛謙閣截至今日凌晨零時30分，約880名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪320戶，當中12戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉及一名30歲女子，她於1月11日到銅鑼灣Little Boss寵物店購買倉鼠，曾與個案13047（銅鑼灣Little Boss寵物店員工）有接觸。