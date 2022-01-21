強制檢測｜57處上榜　涉希慎廣場美食中心和土瓜灣工聯會訓練中心

本港昨日新增14宗新冠肺炎確診和20多宗初步確診。政府今晨刊憲，將57個指明地方列入強制檢測名單。

其中50個地方與12宗初步陽性檢測個案及一宗與輸入個案有關，牽涉的染病者包括葵涌邨爆發群組、居荃灣名逸居的37歲男子和居長沙灣邨長欣樓的24歲社工助理等，地點有銅鑼灣希慎廣場美食中心、土瓜灣工聯會訓練中心和港九新界不同餐廳及設施。



▼1月21日50個與染疫個案有關的強制檢測地方▼



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政府昨晚圍封荃灣名逸居第一座檢測，附近多處都須強檢，包括寶石大廈牛奶冰室、荃灣大廈麥廣亮醫生醫務所和愉景新城鳳城壹玖伍肆等。

葵涌邨逸葵樓至少出現16宗染病個案，病毒相信由一名居深水埗的巴裔漢傳入，巴裔漢曾到訪的葵涌邨芊葵樓、綠葵樓和他擺地攤的北河街及大南街一帶都須強檢。

其他人流較多的上榜地點包括銅鑼灣希慎廣場美食中心、土瓜灣工聯會訓練中心和佐敦白加士街譚仔和美孚富園海鮮酒家等。

此外，由於較早前在一家寵物店採集的部分倉鼠樣本檢測結果呈陽性，有四間寵物店被納入強制檢測公告。

▼四間須強制檢測的寵物店▼



因應在香港仔及深井採集到檢測呈陽性的污水樣本，該區的一個指明地方及兩個指明範圍內的全部大廈或構築物（沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外）均被納入強制檢測公告。

▼三處因污水樣本呈陽性須檢測▼

