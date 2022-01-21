蕭傑恒指美孚幼師　或非於港鐵站隧道染疫　料九龍西有多條傳播鏈

43歲巴基斯坦婦女把病毒由檢疫酒店帶入社區，其丈夫在逸葵樓患者驗出該群組帶有的Omicron變種新冠病毒「BA.2」後，承認上周曾到該廈垃圾房拾荒轉售。至今該大廈有15名居民及1名保安染疫，遍及11層、共12個單位。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台節目《千禧年代》表示，事件反映病毒「在九龍西擴散得好快」，形容或已種下多條傳播鏈，但估計幼稚園女教師未必直接從巴籍母子感染，可能經過未確診的第三者染疫。



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蕭傑恒表示，該廈先後有79歲翁及53歲男機場鏟車操作員確診，驗出Omicron「BA.2」，與巴籍婦（第13045宗）病毒株相似，其後發現有曾到訪的1歲嬰確診，追查發現亦曾到該廈探望婆婆，反映「BA.2」已在逸葵樓引起大爆發。

經調查發現，巴籍婦的丈夫（第13064宗）月中曾到逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓垃圾房收集物件，蕭估計未來數天將陸續有個案浮現，呼籲居民出入時要注意手部衛生，可參考專家意見外出時佩戴兩個口罩。他說，巴籍婦早前已「1傳9」，其兒子亦傳染學校的同學，反映病毒「在九龍西擴散得好快」。

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幼稚園老師或經未確診第三者染疫

至於26歲幼稚園女教師是否曾與巴籍婦的兩名染疫兒子，短暫在港鐵站隧道內相遇而感染，蕭傑恒認為Omicron的傳播力較Delta強，但是否有戴口罩情況下在隧道相遇9秒已染疫，估計未必是最終的傳播途徑，「如果真係咁犀利，隧道都可以感染到，入到車廂危機可能更加大」。

他認為，該病毒在九龍西可能已種下多條傳播鏈，女教師未必直接從巴籍母子感染，可能經過未確診的第三者染疫。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，病毒「在九龍西擴散得好快」。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

此外，寵物店Little Boss店內倉鼠及倉庫均驗出Delta變種病毒，但染疫售貨員和女顧客的病毒基因相差4個SNP（單核苷酸多態性）。蕭傑恒指出，女顧客未必被售貨員直接傳染，被動物感染的機會較大。他解釋，該寵物店不同分店及倉庫均有倉鼠樣本呈陽性，加上售貨員及客人的病毒基因不同，意味Delta並非在社區人傳人。

至於有沒到過該店、沒有飼養倉鼠的17歲男生帶Delta AY.127病毒，但與售貨員有17個基因突變不同。他估計，該男生或忘記曾接觸動物，或是朋友家人有飼養倉鼠，故要視乎未來數天有否其密切接觸者染疫，才知道傳播途徑，但相信與倉鼠群組相關。

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