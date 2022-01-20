殺倉鼠｜義工自發漁護中心外救鼠　心痛交鼠小飼主嚎哭：傷心到嬲

銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名女顧客確診，政府決定撲殺全港寵物店倉鼠，並強烈建議市民交出去年12月22日後購買的倉鼠。漁護署新界南動物管理中心今早（20日）約10名義工響應網上呼籲自發前來「救鼠」，遊說飼主將倉鼠交予他們而非送給漁護署處理。至今午12時，已接收10多隻倉鼠。

義工指收到的倉鼠會自行飼養，或安排領養，並會先請獸醫為倉鼠檢查。有義工指是因昨日見到有小朋友因送走倉鼠而痛哭「傷心到好嬲」，亦不擔心收倉鼠有健康風險：「啲高官仲危險啦，去派對唔戴口罩。」

有交倉鼠的主人得知義工可接收倉鼠後，感動流淚，指其倉鼠一個多月前於旺角購買，並連忙向義工道謝，但有飼主拒絕將倉鼠交給義工，堅持要送入漁護署，更揚言要報警。



至中午12時，義工已收到近15隻倉鼠。（黃金棋攝）

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市民續往交倉鼠給漁護 義工即場遊說 半日接收15隻倉鼠

位於沙田的新界南動物管理中心，今早10多名市民將近日購買的倉鼠送走，管理中心外則有逾10名義工自發「救鼠」，遊說想將倉鼠交予漁護署的主人將倉鼠轉交義工，至中午12時已收到15隻倉鼠。義工指，收得的倉鼠會由義工飼養，或由尋找有心人領養。

義工：肺炎都係人類搞出嚟 點解要小動物受罪？

義工劉太指，今日行動是響應Facebook群組「救救倉鼠關注組」呼籲，希望可拯救小動物。她認為人類有責任拯救動物，而非撲殺動物，「肺炎呢啲其實都係人類搞出嚟，因為咁要小動物受罪，有能力點解唔救佢哋？」

領養後會先安排獸醫檢查 無懼染疫風險：啲高官去派對唔戴口罩仲危險啦

劉太又表示，現時仍未查清是人傳染倉鼠或是倉鼠傳人，不明白為何政府迅速決定撲殺倉鼠。被問到會否擔心倉鼠有傳染風險？她直言「啲高官仲危險啦，去派對唔戴口罩」，而領養倉鼠後會先安排獸醫檢查，並會先進行清潔。她今日接到兩隻倉鼠，笑言會「拎返屋企當自己養，改個靚名好好照顧」。

▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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飼主憂傳播 盡責交倉鼠 小朋友傷心也沒法：同佢解釋要遵從政府指示

將倉鼠送至漁護署的飼主Jacky，上周六於旺角購買倉鼠贈予其小孩，但並非涉事寵物店，他直言十分擔心倉鼠會傳播風險，明白政府防疫措施：「昨日全家都做晒檢測，好彩無問題，都係盡番責任交畀政府。」他稱其小朋友現時11歲，因要送走倉鼠十分傷心，「都係唔開心嘅事，不過都無辦法」，並向他解釋要遵從政府指示。

Jacky原本不想將倉鼠交予義工，不過在義工遊說下半推半就轉交倉鼠。他指明白義工用意，但因認為倉鼠有感染風險：「畀政府驗咗如果真係有事我哋都知道，但𠵱家唔會知啲鼠有無問題。」另外有主人留下電話，希望先讓倉鼠在義工處隔離，其後再接回倉鼠，該主人直言「個女都唔想交」。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

