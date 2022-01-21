2元乘車｜近12%合資格者未申請樂悠咭　最遲月底交　2.27起享優惠

「樂悠咭」用戶最快下月27日起享用二元乘車優惠，政府呼籲60至64歲合資格人士如仍未申請專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，必須在1月31日或之前透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，或到臨時「樂悠咭」申請服務中心辦理申請，否則不能如期享用優惠。



「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

政府表示，60至64歲合資格人士須持有「樂悠咭」才可於2月27日起享用二元乘車優惠，八達通至今共收到約537,800份申請，估計佔1957年至1961年出生人口約88.2%。

八達通已就資料缺漏的申請要求補交，接獲短訊的申請人應盡快致電查詢熱線（2266 2222）（選擇語言後按6、2、3及0直接與職員聯絡），而收到信件的申請人則應在14天內使用夾附的回覆表格及回郵信封補交資料，否則將不獲繼續處理。八達通已陸續寄出「樂悠咭」，並以短訊通知；如在收到短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到，請致電查詢熱線。

政府呼籲60至64歲合資格人士如仍未申請專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，必須在1月31日或之前透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，或到臨時「樂悠咭」申請服務中心辦理申請。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

此外，將於三個月內滿60歲的人士亦可透過「八達通App」或郵寄表格申請「樂悠咭」，使他們在年滿60歲當天或2月27日起（以較後者為準）享用該優惠。

「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。政府會資助首次申請的20元申請費用，申請人無須另行支付任何費用。65歲或以上受惠人士可繼續享用該優惠，政府將另行公布他們申請「樂悠咭」的安排；合資格殘疾人士則可繼續享用該優惠而無須申請。