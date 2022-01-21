督察涉借醉行兇非禮懷孕女店員　並欲付款求勿追究　准10萬保釋

男督察去年11月在尖沙咀一間店舖，涉嫌「借醉行兇」非禮一名懷孕女店員，之後更欲付籌換取對方不予追究。他被控以項猥褻侵犯及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為兩罪，案件今（21日）在九龍城法院提堂，辯方申請毋須答辯，押後至3月8日再訊，以待被告向私人律師索取法律意見。被告獲准10萬元保釋，期間不得離港，需交出所有旅遊證件，不得干擾控方證人，每星期到警署報到三次，及不得返回案發地點。

被告李卓賢，33歲，被控一項猥褻侵犯及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。控罪指，他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓的一間店舖內猥麥侵犯X；並向X及Y提議給他們一筆金錢以換取X不予追究針對你的猥褻侵犯案件。

據悉，被告為防止罪案科高級督察，他聲稱自己是因醉酒犯案，事後欲給予事主及其丈夫100萬，以換取兩人不追究。

案件編號：KCCC 218/ 2022