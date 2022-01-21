Omicron｜有南亞人士仍於大南街擺地攤　排檔檔主：見過賣垃圾

本港新冠肺炎疫情反覆。當局指檢疫後確診43歲巴裔婦的丈夫，曾於1月13日到過葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房執垃圾，然後再到深水埗南昌街近北河街街市擺地檔販賣。因此當局將圍繞北河街市政大廈對開行人路路面亦列入強制檢測名單。

今日（21日）在北河街及大南街一帶仍見有零散南亞裔人士擺地攤，售賣物品包括衣服等。有於大南街經營排檔的巴基斯坦人士指，附近有不同種族的人士擺地攤，包括尼泊爾、巴基斯坦，甚至本地人。他直言部份擺地攤人士衞生不佳，不少人吸煙等故沒有戴好口罩，擔心引起傳播。亦有排檔檔主人，見過部份地攤售賣垃圾。



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由於確診巴裔婦丈夫曾到深水埗擺地攤，當局將北河街、大南街、基隆街及桂林街為界，圍繞北河街市政大廈對開行人路路面納入強制檢測。今日在北河道街市一帶，有民政事務署人員派發印有烏都語等少數族裔語言的單張，提醒市民進行檢測。有人員透露，當局將於今日下午於大南街及北河街一帶進行大清潔。而在長沙灣政府合署對面行人路，亦有數名長者擺地攤。

有不願上鏡的南亞人士透露，最多人擺地攤的為大南街一帶，貨物種類繁多，包括不少二手貨品，而客人主要為本地人。不過巴裔婦丈夫確診後，擺地攤的人士已大減。而記者今早仍見有數名南亞人士以小型客貨車運送衣服等貨物，再在車尾箱前擺地攤兜售，不過至中午近一時，民政事務署人員到場視察，該批人士亦收起貨物。

市民沈先生在大南街經營排檔，平日亦見有南亞裔人士擺地攤，不過情況只是「一時時」出現，售賣的產品「乜都有，又有啲垃圾」。他又形容大南街衞生情況欠佳，「你都睇到啦，洗都無用」。對於附近擺地攤人士確診，沈先生直言感擔心，「會戴多啲口罩」。

巴基斯坦裔的Aly同樣於大南街經營排檔，他指大南街一帶不少擺地攤人士經常吸煙、喝酒等，故不會戴口罩。而擺地攤人士不單止巴基斯坦人，更包括印度及本地人，售賣的產品亦有很多種類。他又坦言，現時十分擔心疫情，害怕如再惡化排檔將要停業，未能賺錢維生。