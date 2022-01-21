01消息｜政府原計劃隔離逸葵樓全部1400名居民　中途臨時取消

葵涌邨逸葵樓目前至少16人染疫，可靠消息人士透露，為避免大規模爆發疫情，當局原定計劃把逸葵樓約1400名居民全部強制隔離，安排入住竹篙灣隔離營及荃灣絲麗酒店，但昨晚當局臨時中途改變計劃，打算再觀察一段日子，才最後敲定方案。而有關方面已準備好接載車輛及物資。至於最終是否需要「大搬遷」，還會看這兩天的專家報告。



逸葵樓爆疫，源自於18日一名79歲居民到仁濟醫院做腸鏡檢查，入院接受新冠病毒檢測時發現陽性，大廈其後圍封強檢，再陸續揭發多宗感染個案。不過，據了解，有別於以往的高危大廈垂直傳播，今次住戶散佈於不同樓層及坐向，相信是透過環境污染及患者之間接觸傳播，故需要住戶撤離的緊急性較低。專家昨晚視察後亦相信，透過大廈大規模消毒及大清洗、不少住戶會自行減少出入，加上連續三晚強檢等措施，如確診個案無大幅增加，維持在數宗或以下，相信已可切斷傳播鏈。

1月20日，袁國勇到逸葵樓視察



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據悉，不安排全幢居民入住檢疫設施另一原因是單位供應緊張，如安排全數居民入住14日，檢疫設施將會達到爆滿的飽和情況，一旦期間再有其他地方爆疫，政府將難以應對，故同意專家建議，只安排有人中招家庭的成員前往檢疫，其餘居民暫時只接受強檢。

衞生防護中心的數據顯示，截至昨日上午9時，可即時使用的檢疫設施單位約有2213個，其中竹篙灣有1609個、觀塘帝盛酒店有287個。一旦逸葵樓居民全部入住檢疫，確實會令相關檢施即時飽和。

1月20日，專家到葵涌邨逸葵樓視察



不過有醫學界人士指出，今次政府的檢疫措施寬鬆，幾乎只靠居民自律，直言「有違常理，非常擔心，都話係超級傳播鏈，反而寬鬆處理檢疫」，憂慮隱形病人會繼續在社區播毒，又指第五波疫情以來政府收緊檢疫措施，包括增加強檢次數及擴大需隔離檢疫人士，相信令人手及設施出現「樽頸」所致。