逸葵樓爆疫至少16人染疫　源頭來自巴裔婦丈夫　大廈封區檢測3日

葵涌邨逸葵樓出現疫症大爆發，大廈內有多宗個案，涉及至16染疫，包括1名早更保安員，個案居於11個不同樓層及8個不同座向單位。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，調查後發現有帶Omicron BA.2亞型變種病毒的巴裔女子(即由海景絲麗酒店交叉感染、完成檢疫回社區始確診並傳染家人)，其居大坑東邨東滿樓的確診46歲無業丈夫（個案編號:13064），曾經於1月13日到葵涌邨3幢大樓的垃圾房執垃圾，並到深水埗南昌街一帶變賣，疑將病毒帶入屋苑。



政府專家顧問、港大微生物學系教授袁國勇表示，視察過屋苑後看不到任何建築、喉管或通風有問題，故暫時不認為逸葵樓居民有需要撤離，但會實行「限制與檢測公告」三日，即大廈一連三晚會圍封強檢，每日都要求所有居民接受檢測，並獲得陰性結果並出示電話短訊才可離開大樓，「好坦白話比公眾聽，暫時香港已冇足夠quarantine center（檢疫中心）。」他又呼籲大廈內的居民，盡量不要外出，否則令社區爆發的風險進一步增加。



垃圾房檢物品 再到深水埗擺賣

歐家榮指，大廈內初步陽性的個案，其中涉及一名保案員，該名保安員返早更，上班時間由早上7時至下午3時半，CT值為36至37。他續指，調查追蹤下發現，檢疫後確診43歲巴裔婦的家人、同樣居於大坑東邨東滿樓的丈夫，曾於1月13日到過葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房執垃圾，然後再到深水埗南昌街近北河街街市一擺地檔販賣。

歐家榮指，綠葵樓、芊葵樓及1月10日後曾到訪北河街街市附近4條街光顧小販的人士，都要接受強制檢測，而葵涌邨上述三座大樓的清潔工，約10人需要檢疫。

袁國勇指出，巴藉女子丈夫表示，曾找朋友在綠葵樓取鎖匙，亦會看有哪些垃圾房沒有鎖門，並進內執垃圾，進入垃圾房後亦有見到清潔工及街坊，懷疑病毒傳予清潔工或保安後帶入屋苑。他指保安員會到大廈每一層，清潔工亦是每日兩次到每一層取垃圾房，並倒垃圾到垃圾槽，不論坐電梯或走樓梯都會接觸到居民。他指，現時估計病毒於1月13帶入屋邨，並在1月16日起造成大爆發。

逸葵樓一連三晚須圍封強檢 呼籲居民不要離開

袁國勇視察後指出，曾到過垃圾房、屋邨收集垃圾的地方、大廈垃圾的集中地、大廈電梯等，都看不到有任何建築、喉管或通風問題，而令居民需要撤離，但明白大廈出現超級傳播的情況，故會要求進行「限制與檢測公告」，即居民每晚都要取樣本，並獲陰性結果後才能離開大廈，會先觀察幾日再決定下一步。歐說，有關安排會先實施3日，指已掌握大廈住客名單，會確保所有人都有接受檢測

歐表示，涉及有個案的樓層有11個，包括1、3、4、5、7、8、11、14、22、26、32樓，並包括8個單位座向，涉01、03、07、11、14、15、16、20單位。環保署首席環境保護主任譚卓偉指，巡過逸葵樓的喉管及公眾地方，包括有患者確診的516及2616單位，單位喉管結構正常及良好，在一般情況下能發揮功效，未來幾日會就不同單位喉管調查。袁國勇亦指，已在垃圾房門柄、地拖及抽氣扇等取樣本化驗，需時等待結果。

袁國勇表示，逸葵樓有2500名住客，「好坦白話比公眾聽，暫時香港已冇足夠quarantine center。」他坦言，今日做不到全楝撤離。他指政府亦沒有足夠資源提供送飯等服務，讓居民可進行家居隔離，勸居民不要離開大廈，「冇必要出去，最好唔好出去」。他建議政府向居民派發更貼面的口罩，否則居民就要戴兩個口罩。他相信，政府在未來幾日會增加隔離設施，讓密切接觸者可隔離。

袁國勇：若個案追蹤不能快過疫情發展 要考慮其他可能性

袁續指，相信政府會大量增加追蹤中心的人力，以進行多層接觸者追蹤，即密切接觸者的密切接觸者都要追磫，但若追蹤的速度仍然超越不到疫情發展速度，「要考慮其他可能性」，指香港已「去到一個階段幾困難。」但仍要盡力追蹤，把確診個案減到最低，「盡量做到動態清零」，減少因中招而死亡的數字。