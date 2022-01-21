葵涌邨逸葵樓1連3天強檢　居民指自出自入未有檢查　較圍封強檢鬆

本港爆發第五波疫情，葵涌邨逸葵樓至少16人染疫，患者分佈11個不同樓層及8個不同座向單位，政府昨日（20）發出限制與檢測宣告，安排所有居民由今日（21日）起一連三日進行強制檢測。



逸葵樓對出球場今早有大排居民排隊輪候檢測，現場所見，大廈未見有人檢查出入居民是否已接受強檢，有居民擔心存有漏洞，走漏個案，要求加強人手駐守大廈出口監察，並呼籲居民自律檢測，「潔身自愛，唔好搞到人心惶惶。」



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政府專家顧問袁國勇昨日視察逸葵樓後表示，大廈出現「非常大的超級傳播」，惟本港不夠檢疫設施隔離2500名居民，會實行「限制與檢測公告」三日，即大廈一連三晚會圍封強檢，每日都要求所有居民接受檢測，並獲得陰性結果並出示電話短訊才可離開大樓。

從事保安員的黃先生居住逸葵樓高層，他指今早出入未見有人檢查，認為政府要加強人手，檢視離開大廈的居民是否已進行檢測，他又呼籲住戶自律，遵守強檢公告，「自律啲，潔身自愛，唔好搞到人心惶惶。」

黃先生又指，雖然未有確診患者，但認為大廈高風險，形容昨晚「成日心慌慌」，「（患者）咁多層咁多座向，上上落落都擔心，行過唔知邊個有染疫。」

居民 戴兩口罩保平安 指大堂周地口罩有風險

居住中層的陳太，對逸葵樓變疫廈大感無奈，特意戴上兩個口罩防疫，她指每層大堂電梯口都有大型垃圾收集桶，等電梯時可能有風險，「啲人出電梯跟手就扔口罩，但又扔唔中，口罩周地都係，又無包好。」

當局指曾有患者到逸葵樓執垃圾變賣，造成傳播，陳太慨嘆，「其實好難監管，如果有嘢變賣，一定有人攞，都係一個危機」，希望大廈加強監管，切勿輕易讓外人進入。

居葵涌邨的江先生指，其公司知悉當區爆疫，要求他完成檢測才可上班。衞生防護中心昨日指，懷疑有市民與確診人士在港鐵相遇9秒後染疫，江先生形容十分誇張，病毒傳力太強，「可能連戴口罩都無用，都要感染，依家口罩入面都放紙巾，再嚴重要戴兩個口罩。」