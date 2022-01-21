香港仔龍薈現傳播　增一食客確診　與患者相距甚遠惟均曾用洗手間

本港疫情面臨失控危機，今日（21日）新增24宗確診，有18宗為本地個案，包括兩宗源頭不明個案。其中銅鑼灣Little Boss寵物店群組繼續擴大，有兩名分別曾到銅鑼灣及旺角Little Boss寵物店購買倉鼠的顧客確診，而早前曾到銅鑼灣買倉鼠後確診、居於香港仔的顧客再有兩名家人確診。



另外，一名82歲男子確診，他曾與早前確診的寵物店顧客家人，同時在香港仔中心的龍薈吃飯，座位相距較遠，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，兩名男士均曾到洗手間，疑因而接觸感染。龍薈的員工需要送往檢疫，酒樓亦要停業14日，曾前往飲茶的食客亦要強制檢測。



即今日涉Little Boss寵物店群組的個案共有5人。



▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



張竹君指，確診的82歲男子（個案編號：13110）曾與銅鑼灣Little Boss寵物店顧客的丈夫（個案編號：13073）同時在香港仔的酒樓「龍薈」吃飯，不過二人座位相距遠，「可能仲遠過望月樓情況」，一個坐在13號枱，一個坐在123號枱。張指，兩人曾同場約一小時，其中一人在下午1時至2時許在場，另一人則為下午1時至3時。她說，兩人都是男士，並記得吃飯期間曾去洗手間，相信可能洗手間傳播，但兩人有機會相遇，或與望月樓情況不一樣。

▼1.16香港仔東勝道2-4號圍封檢測▼



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張竹君指，衞生防護中心及機電工程署會到場視察環境，看看通風、是否有牆或屏風等情況，了解會否有其他方式在餐廳中傳播。她指，由於餐廳員工曾招待過客人較高危，故員工需要檢疫，而龍薈亦要停業14日清潔。她續指，會要求常到龍薈的食客接受強制檢測，並要看情況了解是否有食客特別高危，或有其他特別情況發生。

銅鑼灣Little Boss寵物店亦再增一名顧客確診，為曾到店購買倉鼠的30歲女子（個案編號：13120），她在檢疫中心確診，群組更擴至其他分店，一名曾到旺角分店i love rabbit購買倉鼠的23歲女子同樣確診（個案編號：13124）。張竹君表示，i love rabbit和Little Boss為同一集團，至於購買的倉鼠是否同一批次則未掌握。

而早前銅鑼灣Little Boss寵物店確診顧客（個案編號：13059）再有家人確診，其中38歲女子（個案編號：13118）曾同行到寵物店，另一名家人亦確診，為42歲男子（個案編號：13123）。

被問到現時是否已確定出現倉鼠感染後傳人的情況，張竹君指，仍然要看基因分析情況，目前確診人士的基因分析仍未完成，而動物樣本及籠物店環境樣本則由漁護署負責，暫時未有資料。