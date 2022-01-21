Omicron｜北河街街市提早今晚7時關閉　全面清潔消毒攤檔明天重開

食環署今日（21日）宣布，因應政府昨日（20日）發出的強制檢測公告，指明曾於指明期間及時段身處圍繞北河街市政大廈對開的人士須接受強制檢測，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，北河街街巿今日將提早一小時於晚上7時關閉作深層清潔消毒工作。



當局將圍繞北河街市政大廈對開行人路路面亦列入強制檢測名單。（張浩維攝）

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食環署發言人表示，除街市檔戶清潔消毒其攤檔範圍外，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦會在北河街市政大廈外圍及附近街道（包括北河街、大南街、基隆街及桂林街）進行深層清潔。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日重開街市。

此外，位於北河街市政大廈四樓的食環署九龍區牌照簽發辦事處會於今日下午2時起暫停服務，並於下周一（24日）恢復公共服務。市民如需辦理相關牌照事宜，可前往食環署港島及離島區牌照簽發辦事處、灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8樓、新界區牌照簽發辦事處，及大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓。

深水埗區內集到檢測呈陽性的污水樣本範圍。(香港01製圖）

食環署亦會在今個周末會再次聯同多個政府部門在深水埗、旺角、油尖、灣仔、中西、沙田、荃灣及西貢多個包括外傭在內的人士慣常聚集地點進行跨部門聯合行動，呼籲他們提高防疫意識，保持環境清潔衞生、以及遵守各項防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定。

行動期間，食環署除安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務外，亦加派人員巡邏以打擊亂拋垃圾和無牌小販擺賣活動。食環署亦會向有關人士派發多種語言的宣傳單張，呼籲他們保持環境衞生和不得進行非法擺賣活動；其他政府部門亦會提醒他們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方的群組聚集的規例。

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