深水埗增源頭不明個案　40歲地盤工居南昌街　葵涌象山邨地盤開工

新冠肺炎疫情肆虐，Omicron及Delta變種病毒已在本港多區大爆發。衞生防護中心今日（21日）公布，錄得超過20宗的初步陽性個案，其中一宗源頭不明為40歲地盤男工人，居於深水埗南昌街35號，曾在葵涌象山邨邨口，以及天水圍泳池地盤工作。該個案需要基因分析，以檢視與南昌街的個案（確診巴裔漢曾到南昌街擺賣）是否相關。



▼1.21 深水埗南昌街一帶情況▼



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，一名40歲的地盤男工人為源頭不明個案。病人居於深水埗南昌街35號，擔心將有新個案出現，因此附近數條街的居民需強制檢測。她亦指，病人有時在葵涌象山邨邨口地盤工作，因此6至7名同事需接受檢疫。此外，病人亦曾室天水圍泳池地盤工作。

張竹君續指，病人於1月20日開始感到不適，並出現發燒的病徵，其後到醫院接受檢測，發現為初步陽性個案。她指，該個案需要基因分析，以檢視與南昌街的個案（確診巴裔漢曾到南昌街擺賣）是否相關。

南昌街的相關個案，患者為檢疫後確診43歲巴裔婦的丈夫。他曾於1月13日到過葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房執垃圾，然後再到深水埗南昌街近北河街街市擺地檔販賣。

須注意的是，政府本周三（19日）公布，深水埗一帶包括石硤尾邨等範圍，污水樣本呈陽性，擔心社區正出現隱形傳播的，呼籲該區居民及在當區工作的市民接受檢測。政府將繼續安排8個檢測點，方便市民檢測。