深水埗增8個免費檢測點　政府籲區內居民及工作人士盡快檢測

繼屯門多個地方爆發確診個案後，深水埗多個地方亦懷疑出現隱形傳播鏈。政府宣布增設8個免費檢測點，予區內居民和於該區工作的人士接受免費檢測服務。無論需接受強制檢測人士或憂慮自己有感染風險的市民，政府都歡迎「願檢盡檢」，又呼籲居住相關區域或工作、有感染風險人士儘快進行檢測。



1月18日，美孚新邨第三期封區檢測



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政府發言人指，因應深水埗區内多個區域（包括大坑東邨、美孚新邨、南昌街、興華街等）出現確診個案，懷疑區内有隱形傳播鏈，社區傳播風險教高。政府周三(19日)起增設8個免費檢測點，予區內居民和於該區工作的人士接受免費檢測服務。包括進行強制檢測人士及自願檢測的市民。

深水埗區8個檢測點。（香港01製圖）

食物及衞生局發言人指，Omicron變異病毒株傳播力非常強，政府對深水埗區內數個區域存在傳播風險十分關注，因此共安排八個檢測點，方便區內居民和在該區工作的人士「願檢盡檢」。政府會視乎實際使用量和需求，檢視是否需要進一步延長上述檢測點的服務日期及時間。

政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸陽性檢測個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。此外，政府再次呼籲，在未來一段時間繼續減少聚會，包括跨家庭聚會。

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