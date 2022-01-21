逸葵樓連環爆疫增至20人　消息：當局擬將2500名住戶禁足隔離3天

本港疫情嚴峻，43歲巴基斯坦裔婦人群組繼續擴大，或與其相關的逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)增至約20宗，涉及12層合共13個不同座向單位，另居於同邨映葵樓的一名清潔工人初步確診，意味繼逸葵樓以外，傳播鏈或隨時再蔓延至邨內其他大廈。據消息指，當局將宣布「禁足令」，要求逸葵樓逾千名住戶居家隔離。



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於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫的43歲巴基斯坦裔主婦（#13045），短短12天內，引爆多條傳播鏈，其丈夫(#13064)曾於本月13日、即婦人歸家後3天，曾出沒葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房拾荒，昨日有最少16名逸葵樓居民及工作人士初步確診，港大微生物學系教授袁國勇昨現場視察後指，本港檢疫中心暫無足夠盛載量，居民暫毋須撤離，但大廈需封區檢測連續3日。



當局今日最新公布，逸葵樓群組繼續擴大，累計增至約20宗個案，大廈一名清潔工人初步確診，居於同邨的映葵樓，另一名居於荃灣綠楊新邨的2歲小朋友，曾往映葵樓祖母家後，同樣初步陽性。

據消息指，鑑於檢疫中心單位有限，未有條件即時安排撤離，但基於疫情擴散迅速，當局收緊檢疫安排，由封區檢測3日，加辣至要求逸葵樓居民居家隔離。當局將於今晚6時公布細節。

1月20日，袁國勇到逸葵樓視察

