Omicron｜葵涌邨逸葵樓爆疫　民建聯工聯會倡小區強制檢測

第五波新冠疫情持續爆發，葵涌邨逸葵樓多名居民確診，出現超級傳播鏈。政府專家顧問袁國勇昨晚（20日）稱本港不夠檢疫設施隔離該廈居民，亦無力即晚安排家居隔離，將要求居民每晚檢測，直至結果呈陰性才可外出。



民建聯促請政府以小區形式，圍封葵涌邨18座樓宇進行強制檢測。工聯會認為大方向是進行全民檢測，但預料政府沒有足夠檢測能力，目前應進行小區檢測，並促請政府向受影響居民提供停工津貼。



鄭泳舜指深水埗檢測量低 促請加強非法擺賣執法

民建聯立法會議員鄭泳舜指，深水埗目前出現不少傳播鏈，他對情況感擔心亦非常關心，認為政府整體處理疫情的工作有不足和不夠超前，指過去兩日政府須不斷重覆稱會「願檢盡檢」，但情況不理想。政府宣布在深水埗設8個檢測中心，惟檢測量非常低，鄭認為原因是檢測非強制，他建議在深水埗推小區非圍封式強制檢測，並根據水區污水檢測樣本病毒量，決定小區強制檢測範圍。

他又稱，已促請食環署、民政事務處盡快在北河街、大南街及北河街市政大廈對開行人路路面、南昌街地攤等路面，進行深層消毒清潔，同時加強針對非法擺賣的執法行動。

民建聯倡強檢葵涌邨 陳恒鑌：官員對建議無反應

民建聯立法會議員陳恒鑌稱，葵涌邨爆疫令居民人心惶惶，促政府以小區式強制檢疫葵涌邨18座樓宇，而非只圍封其中3座樓。他解釋，全邨共有18座樓，包括兩座紀律部隊宿舍，4萬多人共用商場、街市和巴士站，形容居民之間接觸「好緊密」，強調「小區檢測係少不免」。陳恒鑌稱今早曾致電食衞局官員，惟官員對其建議「無反應」，令他大感失望，他希望政府能「快，狠，準」地作出決定，「如果再爆落去，我擔心過年真係無得出街。」

麥美娟：專家說法不一 市民無所適從

工聯會立法會議員麥美娟批評，目前疫情資訊不流通，政府專家說法不一，令受影響居民無所適從，「專家一日講一樣嘢，唔同專家講唔同嘢，你叫市民點呢？」她說，第五波疫情爆發已三周，但仍未見政府檢測能力大幅提升，促請政府盡快提升檢測能力，以及增加疫苗接種名額。

她續指，如果政府評估後認為最理想方法是居家隔離，應盡快通知市民，讓市民知悉留在該大廈是否安全，以及應否購買糧食準備居家隔離。她認為政府應研究進行全民檢測，但相信政府目前沒有足夠檢測能力，或需要國家支援，與此同時應在小區進行檢測，擴大檢測能力。

工聯會立法會議員陳穎欣關注受影響居民的停工安排，稱現時當局沒有向僱主提供清晰指引，促請政府向受影響人士提供停工津貼。

楊永杰促購新冠口服藥

九龍中立法會議員楊永杰稱，治療新冠病毒特效藥相繼面世，默沙東和輝瑞藥廠的口服藥已獲歐美、澳洲、南韓、泰國、台灣等國家及地區採購及應用，中國硏發的特效藥亦已由美國國立衛生研究院、獨立第三方進行臨床測試，證明有效率是 80%，他促請當局盡快引入新冠口服藥，並主動向中央要求預留藥物，並建議《財政預算案》預留撥款購買口服藥。