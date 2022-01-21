補習老師涉串謀謀殺　女證人稱曾把槍袋交另一被告　對行動不知情

男補習老師涉串謀Wargame（野戰）男戰友計劃謀殺騙財的「背叛者」案續審。特赦女證人今（21日）繼續作供，她曾提到她從補習老師取得裝有槍的袋後，曾在葵涌公園把該袋交給案男戰友及一名叫「Alan」的男子，她亦是在那天才知道有殺人的計劃。代表男戰友的律師盤問時指，在整件案件中，男戰友除參與過葵涌公園的事外，其他事情他都沒有參與，女證人同意，並稱她也不知道男戰友當日接過袋後會有如何行動。



首被告蘇緯軒（18歲，無業）及次被告蘇翰韜（29歲，補習老師）。二人被控串謀在2018年11月某日至12月31日在香港與翟詠詩及其他人串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

葵涌公園交槍袋始知殺人計劃

控方早前指過，首被告、一名叫「Alan」的男子，與次被告及女證人翟詠詩，均是一同玩野戰的「戰友」。控方指首被告在2019年12月6日，曾在葵涌公園與翟見面，他並從翟手上接過裝有手槍等的袋子，翟當日才得悉首被告及「Alan」被指示去殺死事主。

次被告曾稱袋內只有玩具槍

以特赦證人身份作供的翟稱，次被告將兩個袋交給她時，只稱袋內有玩具槍，她相信並認為那是Wargame（野戰）用的槍。她同意Wargame用的槍與真槍相似，但真槍比Wargame槍重3至4倍。

同意大部份事件首被告都沒有參與

首被告的代表律師今盤問翟時指，大部份案中事件，首被告都沒有參與，他只是與葵涌公園的事有關，翟同意說法，並稱她不知道首被告與「Alan」之後會如何行動，或會與誰見面，她亦不知二人有否看過袋內的東西，及誰人曾接觸過袋內的物品。當日事件過後，她與首被告唯一的接觸，只在12月31日透過訊息聯絡。

案件編號：HCCC331/2020