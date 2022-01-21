Omicron｜車公誕市場取消　食環署發還檔租　發放一半檔租特惠金

Omicron疫情嚴峻，政府繼上周五（14日）宣布取消虎年年宵花市後，食物環境衞生署今（21日）公布取消原定下周六（29日）開始舉行的車公誕市場。該署將以書面通知所有投得攤位的檔主有關決定，全數退還檔租外，亦會發放相等於攤位使用費50%的特惠金。



食環署傍晚發稿指，因應疫情的最新發展，決定取消原定1月29日至2月15日，在沙田翠田街足球場舉行的車公誕市場。該署表示，考慮到車公誕市場可能有大批市民聚集，而社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，政府決定取消今年車公誕市場。

▼2021年農曆大年初二車公誕▼



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食環署會以書面方式通知所有投得攤位的檔主有關決定，除會盡快按特許協議向他們全數退還攤位使用費外，亦會在第五輪「防疫抗疫基金」下，向有關檔主額外發放相等於攤位使用費50%的特惠金。今次取消車公誕市場的賠償方式，與取消年宵一樣。