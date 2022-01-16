年宵花市｜年花批發市場連續兩年煞停　花農嘆被遺忘：苦況無人知

新冠變種病毒Omicron疫情嚴峻，港府宣布取消全港年宵花市，檔販叫苦連天。不過，有花農表示，除官方主辦的年宵花市以外，位於旺角的花農批發市場，更是連續第二年被煞停取消，令一班傳統老農血本無歸，苦況無人知曉，花農梁日信說：「去年已無晒棺材本，諗住可以重生，點知最後都係幻滅。」

他又指，批發市場近年備受制肘，規模不斷萎縮，憂慮日後無以為繼，令老農失卻傾銷渠道，他批評港府重商輕農，加速本地傳統農業衰亡。



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全港15個年宵取消有人知，我哋係第16個，就無人知道。 信芯園園主梁日信

花農批發市場原在旺角大球場停車場舉行

元朗新田信芯園園主梁日信（信哥）表示，他歷年均有參與由港九花卉職工總會主辦、位於旺角花墟的花農批發市場，參與的花農會將花卉運抵現場，並即場批銷及「落貨」予散客，例如花店等，已有數十年歷史。

不過，有別於政府主辦的年宵花市，批售市場近年面對的官方制肘續年增多，規模不斷萎縮，更由批發及零售，限制至只可作批發用途，亦只能遷至旺角大球場停車場舉行。翻查資料顯示，批發市場近年屢被地區人士批評阻街及造成噪音問題。

去年政府雖然批准復辦新界花農批發市場，但為了配合防疫政策，將市場由批發及零售市集改為僅限批發活動，並更改營業時間由凌晨1時至上午9時。（資料圖片）

料今年蝕達6位數金額

信哥提到，去年花市得以重開，但批發市場則已遭政府以防疫為由，連續第二年被取消，惟老農困況無人知曉，「全港15個年宵取消有人知，我哋係第16個，就無人知道。」他續指，不少傳統老農因而血本無歸，損失慘重，估計今年自己亦損失達6位數金額。

去年已無晒棺材本，周圍借貸，希望今年可以有個重生，點知最後希望都係幻滅。所以點解呢度有個鼓？（現場日式打卡場景）就係要擊鼓鳴冤。 信芯園園主梁日信

斥政府重商輕農：個個老農都有尊嚴，唔想靠政府

信哥續說，即使有賠償亦無補於事，認為問題癥結出於港府重商輕農，「係咪畀一萬幾千抗疫基金佢哋（老農），可以養到佢哋長命百二歲？但個個老農都有尊嚴，唔想靠政府。」他又說，為向合作伙伴有所交代，唯有改邀他們透過視像對話看花，「最多運輸費由我支付」，但他謂，不少老農年紀老邁，亦非人人有能力變陣。

某某單位領導人好叻，話班老農識得散貨，但我想講，識得散貨係班商人。你哋班高官有無顧吓班老農，我心入面真係有團怒火，唔該好好用頭腦反省。依家政府你又話良政善治，咁樣對付我哋呢班老農㗎咩？ 信芯園園主梁日信

他指，花農批發市場是歷史遺留問題，一直無人解決，「當年政府拎咗我哋花墟，無安置老農，令到佢哋顛沛流離，不知何處是吾家。」

政府在上周五（14日）公布取消花市，食衞局局長陳肇始在記者會上強調，政府有汲取去年復辦的經驗，得悉有花農會自行「散貨」。

元朗新田信芯園園主信哥估計，今年自己損失達6位數金額。（鄭子峰攝）

花田收入場供打卡 平市價三分一賣花

失去主要批銷渠道，他選擇於園內零售自救，位於元朗新田的信芯園，近年積極轉型，有逾3萬平方呎的花田外，亦設有特式場景供遊人「打卡」，園內的百合及劍蘭亦「當時得令」，可供即場購買。今日適逢周末，有不少市民到場參觀花海及拍照留念，亦有人購買年花應節。他表示，雖然疫情猶在，但並無加價，反而選擇將花價降低，以百合為例，一枝10元、劍蘭則50元3枝，較市面最少便宜三分一，冀回饋市民，共渡逆境，「一齊撐返起香港佢。」信哥又指，會向遊人收取入場費50元，以壓低花價及平衡成本。

他又認為，港府既以防疫理由決定停辦花市，理應一視同仁，現時人流湧往旺角花墟，且不設防，非但沒有如花市般設人流管制，亦毋須使用「安心出行」，形同打開防疫缺口，「依家18區都無年宵，(市民)迫入死胡同，一旦花墟爆疫，隨時要全民檢測。」