理大衝突｜侍應留現場藏六角匙等　官稱必然有非法意圖　裁罪成

理工大學2019年11月連日被警方包圍，期間爆發激烈衝突，多人被捕。其中男侍應涉在理大附近管有六角匙、𠝹刀、兩張屬於他人的射箭總會會員卡等被捕。他早前否認管有適合作非法用途的工具及盜竊共3罪受審，今（21日）在九龍城法院裁決，裁判官梁雅忻認為被告當時身處理大，並管有涉案物品，必然有非法意圖，裁定他所有罪名成立。被告未有作求情，但批評裁判官只接納其他人的證供，及不知其法律學歷是如何得來。裁判官把案押後至2月4日判刑，被告還押候判。



被告劉思衛，27歲，被控一項管有適合作非法用途的工具及兩項盜竊罪，指他於2019年11月18日，在紅磡火車站天橋上近A1出口，管有1套六角匙、4把剪刀及1把𠝹刀，並意圖作非法用途使用；並於2019年11月12日至18日期間，在理工大學內偷竊2張香港射箭頭總會的會員卡。

辯稱見人拿鎚仔又折反

梁官裁決時指，沒有律師代表的被告，在其自辯時稱於11月14日進入理大，原本是支持「和理非」，後來見到有示威者斬樹制箭，感到害怕並打算離開，後來見到有人拎著鎚仔進入理大，遂跟著對方折反，惟梁官卻稱不明兩者關聯。

辯詞經常互相矛盾

另外，被告自言管有涉案物品是為了展示他與示威者同一陣線，但又稱到記者室取反光衣穿，是為了以表示中立，兩者說法互相矛盾；至於管有六角匙，被告初時指是踏單車時使用，之後又稱不會用，最後更改口指不知道該物品是六角匙，說法不斷更改，並不可信。

欲以兩張會員卡偽裝學生證

至於盜竊罪涉及的兩張射箭頭總會會員卡，被告稱當日有示威者在理大設立類似海關的關卡，他欲以該兩張會員卡偽裝為一名學生。但後來又改口稱，拾到後打算離開理大後交給警方。

明明可離開卻留在現場

基於以上種種，裁判官指被告證供關鍵情節自相矛盾，說法於理不合，有違常理，為自圓其說而常有改變，遂不接納其供詞。他又認為，被告當日身在理大，明明多次可以離開，卻仍留在現場，其管有涉案物品的目的，必然為作非法用途。且他管有涉案會員卡欲假扮學生，有不誠實意圖，裁定其所有罪名成立。

案件編號：KCCC 818/ 2020