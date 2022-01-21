Omicron｜葵涌邨逸葵樓老翁獨自隔離　女兒目送父入樓作淚的控訴

本港新冠病毒Omicron疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)今日（21日）增至約20宗。政府今日公布，將於逸葵樓原址實行檢測圍封，為期5天。在今晚6時，多員警員已在逸葵樓下拉起封鎖線，只許居民進入而不准離開，有居民一度不滿鼓噪，指「落去買條菜10分鐘都唔得？5日無菜食呀！」



不少居民則做足準備，購買一袋二袋物資回家。有居民指已做好人理準備，打算5日會上網及做瑜珈，而公司亦體諒情況。不過有家庭就被逼分離，邱小姐70歲父親本身獨居，邱小姐礙於工作無法與父親一同隔離，一家人只好目送父親入逸葵樓。邱小姐聲淚俱下指十分擔心父親情況，批評政府安排混亂：「連物資都無時間買！」



無時間準備物資，無諗過返工嘅人要點，唔係呼籲僱主體諒就會體諒你！ 逸葵樓獨居老翁的女兒邱女士

警方6時拉起封鎖線 數名居民不滿鼓噪

食物及衞生局局長陳肇始今表示，認為逸葵樓群組涉超級傳播，存有極高風險，將於逸葵樓原址實行檢測圍封，為期5天，即由今晚6時至下周三（26日）早上止，料涉及約2,700人。今日下午5時許，多名居民購買物資返回家中，不少人物資裝滿手推車。

至晚上6時警方迅速於逸葵樓拉起封鎖線，大廈內居民不可外出。現場一度有數名居民在門口不滿鼓噪，要求外出購買物資。亦有居民家人在封鎖線外希望送遞物資不果，要由現場穿着全套保護衣物人員傳遞。至近晚上8時半，逸葵樓居民於樓下籃球場陸續進行檢測。

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居民擬五日後搬到第二處暫住

逸葵樓居民葉小姐指，已為隔離5日準備好食物，她批評政府安排極差，而且十分突然，「臨近年尾，返工又返唔到，影響好大囉。」不過她指公司體諒情況，今日已沒有上班。不過她直言隔離安排，憂慮影響過年，「心情好差，新年想返屋企探下媽咪都未必探到。」葉小姐又打算結束五日隔離後會暫時搬離逸葵樓，「去第二度住住先。」

有居民家人在封鎖線外希望送遞物資不果，要由現場人員傳遞。（梁鵬威攝）

居民譚先生「最後衝刺」，於下午5時許外出購買物資，如即食麵等。對於隔離安排，他就稱已有心理準備，因「見到個疫情都有少少失控」。5日期間打算上網及做瑜珈消磨時間。他又表示，沒有想過先搬離逸葵樓，「搬走都唔得啦𠵱家，搬走都唔太負責任，萬一有事散咗出去仲大鑊」。

邱女士姐一家送別父親進入逸葵樓。（黃金棋攝）

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邱女士：政府無考慮市民需要

邱女士的70歲父親獨居於逸葵樓。她今日與子女陪同父親購買少量物資後，給他帶返回家，不過由於要工作，無法與父親一同隔離，父親進入逸葵樓，她不住流淚。她哭着說，十分擔心父親，批評政府安排極差，「無時間準備物資，無諗過返工嘅人要點，唔係呼籲僱主體諒就會體諒你！」她又不滿政府沒有考慮市民需要，想法「離地」，「陳肇始連逸葵樓都講錯啦，直情無考慮過市民。」