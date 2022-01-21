Omicron｜ 葵涌邨逸葵樓20人染疫　2700居民原址禁足5日隔離

本港新冠病毒Omicron疫情嚴峻，43歲巴基斯坦裔婦人群組繼續擴大，與其相關的葵涌邨逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)今日（21日）增至約20宗，涉及12層合共13個不同座向單位；另居於同邨映葵樓的一名清潔工人初步確診，意味繼逸葵樓以外，傳播鏈或隨時再蔓延至邨內其他大廈。

港府昨聽從專家建議毋須撤離，僅要求居民檢測3天，不過言猶在耳，當局今日隨即急轉彎，食物及衞生局局長陳肇始今表示，社區顯然出現爆發，令人憂慮，認為群組涉超級傳播，存有極高風險，有需要果斷行動，將於逸葵樓原址實行檢測圍封，為期5天，即由今晚6時至下周三（26日）早上止，料涉及約2,700人。當局會提供食物及防疫物資，亦會為行動不便人士安排上門採樣，她期望可盡快切斷隱形傳播鏈，「可望新年回復正常生活。」



▼1月21日起，葵涌邨逸葵樓實施禁足隔離五日▼



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陳肇始：極高風險 有需要果斷行動

食物及衞生局局長陳肇始今日宣布檢測圍封葵涌邨逸葵樓，為期5天，即今日晚上6時至下周二(26日)早上。她提到，政府專家顧問、港大微生物學系教授袁國勇昨視察後，相信屋苑樓宇結構性問題，暫毋須撤離，這惟前天(19日)圍封檢測後，發現陸續出現確診個案，相信群組涉超級傳播，當局評估後認為屬極高風險，有需要果斷行動 ，作出為期5天的檢測圍封，居民需每日前往臨時檢測站檢測，完成後需留於家中，減少交叉感染機會。

她表示，當局會為行動不便人士安排上門採樣，亦會提供膳食、防疫物資，確保有支援，她又指，鄭重呼籲居民切勿搬離住所，「大家（今日）返工後可如常返屋企」；至於過去2星期曾到訪超過2小時人士，亦需按早前通告進行強檢，包括今、明、後日、1月27、31、2月7日，當局會嚴肅跟進違令人士，「唔好以身試法。」

▼1月20日，葵涌邨逸葵樓多名居民確診被圍封▼



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期望新年前可回復正常生活

陳肇始提到，明白今次行動會帶來不便，需盡快斷隱形傳播鏈，「對防疫有重大作用，居民唔再需要每日面對染疫陰霾，都知道好多居民有啲擔心」，及避免潛在患者到訪其他地區，觸發新一波疫情，當局期望新年前可回復正常生活。至於當局會否對葵涌邨展開其他行動，她表明將按疫情發展情況再作考慮。

她又指，面對本地個案陸續出現，呼籲市民要做好措施，包括盡快打針、減少不必要社交接觸，尤其是跨家庭聚會，「只要大家同心抗疫，有信心香港可以克服新一波疫情。」

▼1月20日，葵涌邨逸葵樓多名居民確診▼



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逸葵樓疫情源於43歲巴基斯坦裔婦人，其丈夫(#13064)曾於本月13日、即婦人歸家後3天，曾出沒葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房拾荒，並到深水埗南昌街一帶變賣，疑將病毒帶入屋苑，葵涌邨逸葵樓昨有最少16人初步確診，包括15名分佈於11個不同樓層、不同座向單住的住戶及1名早更保安員。政府專家顧問、港大微生物學系教授袁國勇昨現場視察後指，初步相信屋苑不涉建築、喉管或通風問題，他又直指，逸葵樓有2500名住客，本港檢疫中心暫無足夠盛載量，居民暫毋須撤離，但大廈需封區檢測連續3日。當局今日公布，逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)增至約20宗，涉及12層合共13個不同座向單位，另居於同邨映葵樓的一名清潔工人初步確診。