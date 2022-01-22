葵涌邨逸葵樓禁足隔離至下周三　中學生情侶「預備五日冇得見」

葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日，但居民至要下周三（26日）早上第五次檢測呈陰性才有望解禁。周五晚一別五日不能見，中學生小情侶晚上在逸葵樓大閘外，男生送女友回家禁足隔離，顯得依依不捨，「預備五日冇得見」。



▼1.21 ，葵涌邨逸葵樓居民禁足令▼



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中四學生余同學周五晚送女友回逸葵樓禁足隔離，此前二人一同晚飯，再購買日用品及糧食，「預備五日冇得見」。（楊凱力攝)

小情侶先晚飯 再買日用品及糧食

就讀中四的余同學近9時多，送居住逸葵樓的女友回家「隔離」，在大堂鐵閘外分離後接受訪問，他告訴記者「預備五日冇得見」。他表示，傍晚6時左右的時候，才得知需要「禁足五天」的消息，因此和女友吃過晚飯後，再補充足夠的日用品及糧食，至夜晚才送女友回家。

對於居家禁足隔離安排，他說：「你都唔知道隔離嗰個……全部人喺度排隊做檢測、攞物資，企得咁近，好似地鐵站嗰個相隔9秒都會傳染，但你唔知隔離有冇中，都要等到第二日先知。」

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居民：有掙扎過不回來

另一位剛剛下班的余先生表示，剛進修課程下課，亦順便採購了物資，如維他奶、餅乾等，打算未來五天在家中看新聞、溫習，「都有掙扎過嘅（唔返嚟屋企），但係會捉㗎嘛……我都唔知我有冇中（病毒），雖然噚日啲結果都係陰性。」他認為上班暫時沒影響，公司叫他新年過後才回去，他亦有信心不會影響至農曆新年。

黎先生批評政府安排，未有一早封鎖。（梁思行攝）

放五日假恐失勤工獎

黎先生則不滿地說：「搞到亂晒，應該今朝都封鎖㗎啦，點會而家仲放人出嚟啫。」他昨天一整晚留在家中「囉囉攣」，本以為會封區，又怕政府會突然半夜三間需要居民收拾離開檢疫，直到半夜才透過新聞知道不用。他擔心快過農曆新年，缺勤會影響勤工獎，「公司好聽叫強迫放五日假，缺勤五天會冇埋勤工獎，份糧就少好多喇。」