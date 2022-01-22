殺倉鼠｜銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit樣本呈陽性　顧客要檢測

衞生署衞生防護中心周五（21日）深夜公布，共在40間寵物店及有關貨倉採集共738個環境樣本，其中共30個呈陽性，最新化驗結果顯示，銅鑼灣駱克道545號I Love Rabbit和大埔廣場I Love Rabbit所採集的環境樣本亦呈陽性。任何在1月7日至18日期間曾身處上述店舖的人士，須根據強制檢測公告接受檢測，員工則送往檢疫中心進行強制檢疫。



▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



寵物店群組暫有8宗

衞生署表示，截至周五與寵物店相關的陽性檢測個案共有8宗，分別為個案13047、13059、13073、13110、13118、13120、13123及13124。個案的流行病學調查仍然進行中。

署方表示，累計有30個在寵物店採集樣本呈陽性，最新發現為銅鑼灣駱克道545號I Love Rabbit和大埔廣場I Love Rabbit都有環境樣本亦呈陽性，為審慎起見，上述新增的兩間寵物店會被納入強制檢測公告。任何在1月7日至18日期間曾身處上述兩間店舖的人士，須根據強制檢測公告接受檢測；該兩間店舖的員工會被安排到檢疫中心進行強制檢疫。

▼1月19日，漁護署到Little Boss旺角分店人道毀滅小動物▼



署方表示，鑑於早前漁農自然護理署從寵物店抽取倉鼠的樣本病毒測試呈陽性，綜合中心現階段掌握的流行病學調查和化驗結果，初步不能排除是由感染病毒的寵物導致環境樣本的陽性檢測結果。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

